Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Dass aus ihren Wasserhähnen gutes Trinkwasser fließt, darauf verlassen sich die Bürger in Horbach und Hermersberg. Die Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben ist dafür zuständig, dass das auch in Zukunft gewährleistet ist. In Horbach plant sie eine verbesserte Versorgung, und in Hermersberg stehen Arbeiten vor dem Abschluss.

Hermersberg wurde ans Versorgungsnetz des Wasserzweckverbands Sickingerhöhe-Wallhalbtal angeschlossen. Erreicht wurde das durch den Bau einer Verbindungsleitung nach Weselberg. Nachdem