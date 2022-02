Die Ursache für den Wassereinbruch am Sonntagmorgen in der Bahnhof- und Friedhofstraße in Thaleischweiler-Fröschen war ein Rohrbruch. Am frühen Morgen bemerkte ein aufmerksamer Bürger, dass aus einer Garage in der Bahnhofstraße in großen Mengen Wasser herausläuft. Dies rief die Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Es stellte sich heraus, dass in einem Haus in der Friedhofstraße ein Schaden an der Wasserzuführung zum Haus entstanden war. Dadurch sammelte sich das Wasser bis zu 1,50 Meter im Keller des Anwesens und drückte sich durch die Wand in zwei Nachbarhäuser.

Die Feuerwehr musste den Keller auspumpen. Dadurch kam es zu kurzfristigen Verkehrsbeeinträchtigungen in der Friedhofstraße. Die Wasserversorgung und der Strom mussten vorübergehend in den betroffenen Häusern abgestellt werden. Ein Mitarbeiter der Wasserwerke schätzte, dass infolge des Rohrbruchs etwa 300 Kubikmeter Wasser ausgelaufen waren.