Stop-and-go in der Hauptstraße in Waldfischbach-Burgalben, das sind die Verkehrsteilnehmer schon gewohnt. Aktuell gibt es im Ortsteil Burgalben eine größere Baustelle auf der Fahrbahnseite in Richtung Ortsmitte. Grund ist ein Wasserrohrbruch, der sich am späten Sonntagnachmittag ereignete.

„Ein Wasserhausanschluss in der Hauptstraße war defekt“, erläutert Waldfischbach-Burgalbens Bürgermeister Michael Oestreicher den Grund für die Baumaßnahme. Die Stadtwerke Kaiserslautern, die die Betriebsführerschaft für die Wasserversorgung in Waldfischbach-Burgalben inne haben, wurden am Sonntag informiert, dass es durch den defekten Wasserhausanschluss zu starkem Wasseraustritt kommt.

Die Hauptleitung musste im Abschnitt zwischen den Hausnummern 171 und 150 außer Betrieb genommen werden. Die Straße wurde aufgegraben. Es musste immer tiefer gegraben werden, „da ständig Erdreich nachrutschte“, sagt Felix Leidecker, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben, der nach dem EM-Endspiel die Baustelle noch mal in Augenschein genommen hatte. Die Wände hätten müssen gesichert werden, um ein weiteres Nachrutschen von Erde zu verhindern, da in der Baugrube sehr viel Wasser gewesen sei. Während der Tiefbauarbeiten in der Hauptstraße seien beim Notdienst Meldungen eingelaufen, dass auch in der Straße „Am Schulland“ kein Wasserdruck mehr vorhanden sei.

Noch viel Wasser in der Baugrube

Das Entstörungsteam habe eine Schieberprüfung vorgenommen und festgestellt, dass in der Grühlingstraße ein Schieber geschlossen war, der geöffnet sein sollte, damit die Ringversorgung funktioniert. Das Problem wurde behoben, das Wasser fließt wieder. Die Baugrube in der Hauptstraße ist noch geöffnet, da noch sehr viel Wasser in der Grube steht. Sobald es die Bodenverhältnisse zulassen, soll die Baugrube geschlossen werden.