Das Rodalber Wochenendhausgebiet Klinkenberg nähert sich den Standards einer Wohnbebauung an. Dies geschieht durch eine neue, sichere Wasserversorgung. Darüber informierten die Werke die Eigentümer in dieser Woche in einer Anliegerversammlung. Zuvor schon hatte sich eine deutliche Mehrheit (48 Prozent) der 110 Grundstückseigner für die Maßnahme ausgesprochen, ein Viertel hatte sich ablehnend geäußert.

Für die Wasserversorgung stehen 300.000 Euro für Fremdleistungen und Material im Wirtschaftsplan der Werke. Davon entfallen 230.000 Euro auf den Bau der Hauptwasserleitung,