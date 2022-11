Eigentlich wäre die Schulstraße in Trulben die nächste im Ausbauprogramm vorgesehene Straße. Sie ist in einem denkbar schlechten Zustand. Die Sanierung wird aber wohl erst einmal aufgeschoben.

Im Straßenausbauprogramm der Ortsgemeinde Trulben ist die in die Jahre gekommene und sanierungsbedürftige Schulstraße vorgesehen. Doch nach einer Abstimmung zwischen Ortsbürgermeister Harald Hatzfeld, der Verwaltung und den Verbandsgemeindewerken zeichnet sich eine Verschiebung ab. Grund sind dringend notwendige Sanierungsarbeiten am Wasserhochbehälter in der Kröpper Straße unmittelbar an der Kreisstraße 4.

In der jüngsten Sitzung informierte Hatzfeld die Mitglieder des Gemeinderates darüber, dass dringende Sanierungsarbeiten am Wasserhochbehälter anstünden. In diesem Zusammenhang sei eine Verbesserung oder Änderung des Standortes geplant. Mit der Standortprüfung sei gerade begonnen worden. Die Hauptwasserleitung vom Hochbehälter liegt in der Schulstraße. Auch an dieser Wasserleitung seien Sanierungsarbeiten notwendig. Hinzu komme, dass im derzeitigen Trassenbereich die Leitungsarbeiten durch massiven Felsuntergrund und wegen der vorhandenen Häuser sehr schwer umsetzbar seien. Aus diesem Grunde sollte erst der Standort des Wasserhochbehälters feststehen, ehe man den Ausbau der Schulstraße ins Auge fasst.

Zwei Alternativen für die Schulstraße

Für den nächsten Ausbau in Trulben kämen sowohl die Hollerdellstraße als auch die Vinninger Straße in Frage. In beiden Straßen wären laut Hatzfeld Absetzungen vorhanden. Zudem seien die Straßenabläufe nicht mehr voll funktionsfähig und der Fahrbahnbelag, abgesehen von weiteren Mängeln, sei sehr schlecht. Hinzu komme, dass in der Vinninger Straße die Wasserleitung ausgetauscht werden müsse. In der Hollerdellstraße sei zwar eine Drainage zur Entwässerung des Straßenunterbaus vorhanden. Trotzdem laufe Schichtenwasser aus der Fahrbahn. Dies führe zur Ausspülung im Fahrbahnunterbau, was Absetzungen zur Folge habe.

Hatzfeld schlug vor, dass der Bauausschuss die genannten Straßen in Augenschein nimmt. Danach soll der Gemeinderat eine Straße für den Ausbau über wiederkehrende Beiträge festlegen. Die Tendenz geht in Richtung Ausbau der Vinninger Straße, die von der Haupt- bis zur Friedhofstraße führt. Die Hollerdellstraße ist eine reine Anliegerstraße.