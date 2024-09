Nicht nur die rund 300 Schüler der Realschule plus in Hauenstein haben allen Grund zur Freude: Am Dienstag wurde das grundlegend renovierte und umgestaltete Wasgaustadion offiziell eröffnet. Nutzen kann die Einrichtung ab sofort jedermann.

„Wir haben eine neue Sporthalle, eine tolle Mensa, und jetzt auch noch eine grundsanierte Schulsportanlage. Das ist gerade hier im ländlichen Raum keine Selbstverständlichkeit. Wir fühlen