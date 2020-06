In deutlich anderer Form als gewohnt verabschiedete die Hauensteiner Wasgauschule ihre Abschlussschüler. Statt der großen Feier gab es für die drei Abschlussklassen und unter Wahrung des Abstandsgebots drei getrennte Feiern.

Die Schule verabschiedete insgesamt 58 Schüler, von denen ein Großteil die Realschule plus Richtung Gymnasium verlassen wird, um das Abitur anzustreben; ein weiterer großer Teil hat einen Lehrvertrag in der Tasche, andere werden noch ein Jahr an der Wasgauschule bleiben, um den Qualifizierten Sekundarabschluss I zu erwerben. Preise erhielten Mika Leonhard (hervorragende Leistungen im Praxistag), Francis Hoffmann (Jahrgangsbeste besondere Berufsreife), Alexandra-Renata Tomici (Jahrgangsbeste Berufsreife). Der Förderverein würdigte besondere Fachleistungen von Daniel Kobes (Mathematik), Kevin Palm (Physik), Samantha Antes (Kunst) und Michael Franz (Geschichte, Ethik, Hauswirtschaft und Sozialwesen) und Viktor Berezovski (Englisch). Marvin Braun wurde als Jahrgangsbester der Klasse 10 geehrt, Fynn Wengert erhielt den Preis der Bildungsministerin für vorbildliche Haltung und beispielhaften Einsatz in der Schule.