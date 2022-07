„Zufriedenheit und Glück sind nichts, was fertig geliefert wird. Sie entstehen durch dein eigenes Handeln.“ Dieser Satz des Dalai Lama diente der Wasgauschule Realschule plus Hauenstein in drei festlichen Veranstaltungen als Motto, um 48 junge Menschen mit ihrem Abschlusszeugnis in ihr weiteres Leben entlassen.

48 junge Menschen aus 8 Nationen – der Jahrgang habe laut der Schule vorbildhaft für Diversität und Integration gestanden, beides haben die Absolventen mit einer Selbstverständlichkeit gelebt und Gemeinschaft entstehen lassen, heißt es. Darauf sei die Schule stolz.

Preisträger

Bildungsgang Berufsreife: Justin Pühler (Sonderpreis für hervorragende Leistungen im Praxistag), Benjamin Keller (Preis für den Jahrgangsbesten im Bildungsgang der Berufsreife).