Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag versucht, mit Steinen und Fußtritten die Glastüren der Märkte Wasgau und Kik in Waldfischbach-Burgalben zu zerstören. Am nächsten Abend kamen sie wieder.

Mehrfach warfen die Täter zwischen Donnerstag, 21.20 Uhr, und Freitag, 4 Uhr, Steine an die Glasscheiben am Eingang von Wasgau- und Kik-Markt in der Hauptstraße von Waldfischbach-Burgalben. Das berichtet die Polizei. Am Wasgau benutzten die Werfer einen etwa 15 Zentimeter langen Kiesel, der aus der Drainage des gegenüberliegenden Autohauses stammen dürfte. Zudem fand die Polizei einen dunklen Granitstein, ähnlich einem Zierstein, wie sie in Gabionenzäunen verwendet werden. Seine Herkunft ist ungeklärt. Die Steine wurden wohl dreimal gegen den Haupteingang geworfen. Die Scheibe wurde beschädigt, hielt aber stand. Der Schaden wird auf 4000 Euro geschätzt.

Auch am Kik wurde ein Stein gefunden, der mehrfach gegen die Scheibe geworfen worden war. Hier wurde das Glas ebenfalls nur beschädigt. Deshalb ist ungewiss, ob der oder die Täter lediglich die Scheiben einwerfen oder ins Geschäft einbrechen wollten. Rund 2500 Euro soll der Schaden betragen.

Am Freitagabend gelang es schließlich einem Täter um 22.45 Uhr, nach mehreren Steinwürfen und Fußtritten gegen eine Scheibe der Seitentür in den Wasgau-Markt zu gelangen. An der Kasse stahl er wohl Zigarettenfilter und -hülsen. Die Polizei vermutet, dass die Gestalt auf dem Überwachungsvideo ein Jugendlicher ist. Er ist mit einer blauen Kappe, einem schwarzen Puma-Pullover und weißen Turnschuhen bekleidet. In diesem Fall soll der Schaden rund 2000 Euro betragen.

Hinweise

Kriminalinspektion Pirmasens, Telefon 06331/5200, E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de.