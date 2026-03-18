Mit dem Sportwissenschaftler und Ernährungscoach Ralf Ohrmann hat die Hauensteiner Wasgau-Ölmühle einen weiteren Markenbotschafter.

Bei einem Besuch in Hauenstein gab Ölmühle-Geschäftsführer Timo Keller dem Ernährungscoach Ralf Ohrmann bei einer Führung durch die Räume des Unternehmens Einblicke in die Produktionsweise der Wasgau-Öle und Nudeln.

Keller berichtet, er sei auf den Hessen aufmerksam geworden, weil er selbst zu viele Kilos mit sich herumschleppte. Er habe einen Personaltrainer gesucht, der körperliche Fitness und gesunde, angemessene Ernährung „zusammendenkt“. Und er fand ihn in Ralf Ohrmann, der nach dem Sportstudium in Mainz auch mit Profisportlern und Schauspielern zusammenarbeitet. Keller arbeitete mit Ohrmann – und: „Die Kilos purzelten und sollen weiter purzeln, die allgemeine Fitness hat sich spürbar verbessert“, sagt Ölmüller Keller.

Produkte passen zur Ernährungsphilosophie

Dieser zunächst persönliche Kontakt habe dann zu einer geschäftlichen Zusammenarbeit geführt. Denn: Ohrmann verstehe seine Fitness-Arbeit ganzheitlich, setzte sowohl auf Muskelauf- und Fettabbau als auch auf Körpertransformation. „Und dabei spielt neben dem Training eben auch das Ernährungscoaching eine hervorgehobene Rolle“, erklärt Ohrmann. Dabei sei ihm die „Wertigkeit der Produkte“ wichtig. Diese Qualität finde er in den kaltgepressten Ölen der Wasgau-Ölmühle sowie den proteinreichen Nudeln. Beide Produkte passten in seine Ernährungsphilosophie. Seine Klienten müssten „verstehen, wie der Körper funktioniert“. Und dabei spiele Ernährung eben eine entscheidende Rolle.

Timo Keller erwartet, dass Ohrmanns Engagement „neue Akzente in die Vermarktung unserer Produkte“ bringt. Er verfüge über das Ansehen und die Expertise, „um unsere Produkte authentisch zu empfehlen“. Mit Ohrmann wolle er einen Gegenpol zu vielen Fake Labels setzen, die sich „mit vielen leeren Versprechungen gerade in der Ernährungsbranche“ tummeln. Ohrmann ist nach dem Schauspieler Felix von Jascheroff, der in der Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ die Rolle des John Bachmann verkörpert, der zweite Markenbotschafter des Hauensteiner Unternehmens.

Projekte bei Bundesliga-Clubs

In zahlreichen Büchern hat Ralf Ohrmann sein Programm vorgestellt. Auf sein Konzept setzte unter anderem auch schon Fußballweltmeister Miro Klose oder der Schauspieler Matthias Schweighöfer. Bei den Bundesligaclubs Bayern München, Eintracht Frankfurt und Mainz 05 war er laut eigenen Aussagen in Projekte eingebunden, schulte unter anderem Reaktions- und Handlungsschnelligkeit der Profi-Kicker.

Sein Tätigkeitsfeld bewege sich aber aktuell eher weg vom Hochleistungssport hin zur Beratung von Personen aus dem Managementbereich und der Showbranche, für die er ein Gesundheits-Performance-Coaching anbietet.