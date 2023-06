Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Aus dem Landkreis Südwestpfalz sind nicht nur Helfer von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk in den Norden von Rheinland-Pfalz aufgebrochen, um nach der Flutkatastrophe zu helfen. Auch Privatpersonen packen vor Ort mit an. Zwei Männer aus Schindhard waren von Sonntag bis Dienstag im Ahrtal im Einsatz. Der RHEINPFALZ haben sie erzählt, was sie dort erlebt haben.

Zwei Aggregate, Motorsägen, motorisierte Kettenschubkarren und einen Bagger brachten Daniel Nikolaus und Christoph Ewald bei ihrer Ankunft in Walporzheim – ein Ortsbezirk der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler