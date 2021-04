Vor einem Jahr wurden die letzten Tiere vom Dahner Gnadenhof abgeholt. Seitdem liegt das Gelände in der Nähe des PWV-Hauses Schneiderfeld verlassen. Wie es mit dem Verein weitergehen soll, ist noch offen.

Der Verein hatte bis zum Dezember 2019 dutzenden Ziegen, Rindern und Schafen eine Weide und Pflege gewährt. Mit Unterstützung auch der Daniel-Theysohn-Stiftung waren winterfeste Zelte und mobile Ställe angeschafft worden. Was fehlte, waren die ehrenamtlichen Helfer und hier vor allem Helfer, die auch über das Wissen zur Pflege der Tiere verfügten, wie der Vereinsvorsitzende Rainer Treude betont. Das abseits gelegene Gelände auf der Fläche eines früheren US-Camps lockte zwar einige willige Helfer, denen jedoch das Fachwissen gefehlt habe. „Mit der Mannschaft war das nicht zu machen“, sagt Treude, der nach und nach die Tiere deshalb an andere Plätze brachte, wo sie von fachkundigen Personen betreut werden können. Wo das ist, will Treude nicht sagen. Den Behörden könne er jedoch die ordnungsgemäße Unterbringung der Tiere bescheinigen. Die Geheimhaltung begründete Treude mit der Angst vor Ex-Mitgliedern des Vereins, die im Streit mit dem Vorsitzenden ausgetreten sind.

Streit um Räumung des Geländes

Auf dem Gnadenhofgelände sieht es aktuell so aus, als ob die Tiere noch gar nicht so lange weg wären. Auf den Weiden wächst jedoch das Grün schon üppiger als zuvor. Treude will das Gelände auch nicht aufgeben. „Das ist essenziell für den Verein“, versichert der in Koblenz lebende Vorsitzende. Der Besitzer habe jedoch den Vertrag gekündigt. Ein entsprechendes Gerichtsverfahren sei anhängig wegen der Räumung des Geländes. „Der Vertrag wurde nicht ordnungsgemäß gekündigt“, meint Treude dazu und hofft auf eine positive Entscheidung des Gerichts.

Die Ställe und Geräte, inklusive eines Traktors, will Treude nicht wegräumen, da er das Gelände immer noch als temporäre Auffangstation behalten möchte. Wenn Behörden Tiere beschlagnahmen oder wegen Krankheit und Tod eines Tierhalters schnell eine neue Bleibe gefunden werden müsse, wäre das Gelände ideal zur vorübergehenden Aufnahme von Ziegen, Schafen oder Rindern, findet der Tierschützer. Wobei Treude klarstellt, dass die Tiere nicht dauerhaft dort bleiben könnten, da es immer noch an Helfern mangele, die regelmäßig für die Pflege sorgen könnten. Es meldeten sich zwar regelmäßig Interessierte, denen es jedoch an der Fachkenntnis mangele.

Aktuell kümmert sich der Verein um drei Pferde, ein Pony, ein Muli, acht Schafe und elf Ziegen. Diese seien in Offenställen untergebracht und es gehe ihnen gut, versichert Treude. Der Verein zahle für die Versorgung der Tiere.

Mitgliederversammlung könnte Klarheit bringen

Wie es mit dem Verein weitergeht, könnte eine Mitgliederversammlung entscheiden, die für den 27. Februar angesetzt wurde. Wegen Corona waren frühere Termine nicht möglich, und Treude weiß auch nicht, ob der Termin im Februar gehalten werden kann. Zumal noch nicht klar ist, ob der Versammlungsort, der Dahner Sportpark, bis dahin wieder zugänglich sein wird. Die Öffentlichkeit sei für die Versammlung nicht zugelassen, so Treude. Und sein Posten als Vorsitzender stehe bei der Versammlung auch nicht zur Disposition. „Ich bin noch bis Ende 2021 gewählt“, betont der Vorsitzende, der sich im November 2016 für fünf Jahre wählen ließ.