Die Sonne am Wochenende hat beim Menschen und in der Natur Energie und Lebensgeister geweckt. Vergessen sind die trüben und eisigen Wintertage. Das Lied der Feldlerche erklingt wieder auf der Sickinger Höhe. Die Kraniche fliegen zum zweiten Mal in Richtung Norden. Der Frühling kommt – und mit ihm all die Veränderungen in der Natur.

Bei Temperaturen von fast 20 Grad am Wochenende konnte man schon die ersten Schmetterlinge beobachten. Zitronenfalter, Kleiner Fuchs und Tagpfauenauge sind schon durch die Vorgärten geschaukelt.