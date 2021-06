Das Wochenende bringt reichlich Sonnenschein und hohe Temperaturen. Doch was ist aktuell erlaubt? Die RHEINPFALZ liefert einen Überblick zu den geltenden Corona-Regeln.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Landkreis schon einige Zeit deutlich unter 50 – am Freitag errechnete das Landesuntersuchungsamt den Inzidenzwert 3 für die Südwestpfalz –, doch bisher spielte das Wetter nicht immer mit. Um das sonnige Wochenende nutzen zu können, fassen wir zusammen, was in den Bereichen Gastronomie, Sport, Kultur und Freizeit erlaubt ist.

Die aktuellen Kontaktbeschränkungen sehen vor, dass sich maximal fünf Personen aus fünf Haushalten gleichzeitig treffen. Geimpfte und Genesene sowie Kinder unter 14 Jahren werden allerdings nicht mitgezählt. Im kleinen Kreis dürfen sich die Südwestpfälzer also zum Grillen treffen.

Die gleichen Beschränkungen gelten auch für Treffen im öffentlichen Raum, etwa im Restaurant oder Biergarten. In den Außenbereichen der Gastronomie ist die Testpflicht seit 2. Juni aufgehoben. Das Hilschberghaus in Rodalben, das Alte Bahnhöf’l in Dahn-Reichenbach, die Merzalber Gräfensteinhütte und die Dahner Hütte im Schneiderfeld sind nach langer Zeit wieder offen. Auch in der Kneispermühle nahe Wallhalben oder beim Bärenbrunnerhof in Busenberg läuft der Betrieb. Der Biergarten des Hotel-Restaurants Kupper in Eppenbrunn ist seit Freitag geöffnet.

Wer lieber innen essen und trinken möchte und weder vollständig geimpft noch genesen ist, benötigt einen tagesaktuellen Testnachweis. Nach jüngsten Erfahrungen von Pirmasenser Gastronomen machen sich viele Gäste nicht die Mühe, sich extra für ein Essen testen zu lassen. Stattdessen bleiben sie lieber draußen in der Sonne.

Im Freien dürfen sich aktuell maximal 20 Personen zum Sport treffen. Auch Kontaktsport ist erlaubt. Bei Aktivitäten im Innenbereich ist die Anzahl der Teilnehmer auf zehn Erwachsene begrenzt, die sich kontaktfrei gemeinsam betätigen. Viele Freibäder und Freizeitparks sind schon offen, etwa das Heltersberger Bergbad, das Dahner Felsland Badeparadies und die Rodalber Biebermühle.

Weitere Öffnungen

Wie Ministerpräsidentin Malu Dreyer am Mittwoch mitteilte, folgen in den kommenden Wochen weitere Lockerungen. Ab 18. Juni sind beispielsweise größere private Veranstaltungen erlaubt. Bis zu 25 Personen dürfen gemeinsam Geburtstage oder Hochzeiten feiern. In Innenräumen gilt jedoch weiterhin die Testpflicht. Bei Feiern im Freien steigt die Anzahl auf 50 Personen, vorausgesetzt die Inzidenz in der Südwestpfalz liegt dann immer noch stabil unter 50. Weitere Maßnahmen sehen die Öffnungen von Hallen- und Spaßbädern sowie Thermen und Campingplätzen vor. Das ist für das Pirmasenser Plub ebenso interessant wie für Campingplatzbetreiber im Kreis. Bei Sport- und Kulturveranstaltungen, auch im Amateurbereich, können bis zu 500 im Außen- und bis 250 im Innenbereich zuschauen. Kontaktsport wird dann wieder in der Halle möglich sein, allerdings nur mit Test. Je nach Inzidenz dürfen außen bis zu 50 Personen zusammen Sport treiben, innen bis zu 20.

Pünktlich zum ersten Juli-Wochenende tritt der nächste Schritt in Kraft: Die Kontaktbeschränkung wird auf zehn Personen aus zehn Haushalten, abzüglich Geimpften, Genesenen und Kindern unter 14 Jahren, angehoben. Dann dürfen sich Privatleute, aber auch Sport- und Kulturveranstalter größere Events erlauben.