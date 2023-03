Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit der im kommenden Jahr geplanten Aufgabe des Karmelklosters in Hauenstein stellt sich die Frage, was mit der 1,5 Hektar großen Fläche passieren soll. Die Gemeinde will sich ein Vorkaufsrecht sichern. Im Dorf kursieren bereits hochtrabende Pläne für ein Hotel mit Schwimmbad und ein Neubaugebiet.

Die Gemeinde selbst sei überrascht worden von der Mitteilung zur Auflösung des Klosters, berichtete Bürgermeister Michael Zimmermann am Donnerstag im Gemeinderat. Das attraktiv gelegene