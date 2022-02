Sollte die Trägerschaft der Protestantischen Kindertagesstätte Storchennest in Althornbach irgendwann einmal an die Ortsgemeinde Althornbach fallen, dann ist diese bereit, die Aufgabe an die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land abzugeben.

Der Ortsgemeinderat fällte am Dienstag zwei Grundsatzbeschlüsse: Die Ortsgemeinde sieht sich in der Lage, die Trägerschaft der Kita im Falle des Falles zu übernehmen und würde diese dann auch an die Verbandsgemeinde abgeben. Die Entscheidung fiel bei einer Enthaltung und einer Gegenstimme von Hans-Peter Klein (SPD).

Die Kindertagesstätte in Althornbach wird von mehr als 50 Kindern aus den Orten Dietrichingen, Mauschbach und Althornbach besucht. Träger ist seit Anfang 2021 der Protestantische Kindertagesstättenverbund Zweibrücken, unter dessen Dach 25 Kitas in der Region zusammengeschlossen sind. Zuvor war der Träger die Protestantische Kirchengemeinde Althornbach.

SPD-Fraktionssprecher Klein sah es als zu früh an, über mögliche Fragen der Trägerschaft im Falle eines Wechsel von kirchlicher zu weltlicher Trägerschaft zu entscheiden. „Ich habe nichts gegen den Verbund, den gibt es ja auch auf kirchlicher Seite.“ Aus seiner Sicht gestalte sich ein Wechsel – sollte die Kirche die Trägerschaft abgeben wollen – in die Hände der Ortsgemeinde nicht ganz so einfach. Ortsbürgermeister Bernd Kipp (UWG) sagte, dass er davon ausgehe, dass die Kirche die Trägerschaft irgendwann abgeben werde. „Das kann sein, ich bin nicht die Kirche“, entgegnete Klein.

Björn Bernhard (CDU), der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land, erläuterte, dass die grundsätzliche Zustimmung zu dem Projekt zentrale Trägerschaft der kommunalen Kindergärten in der Verbandsgemeinde in allen Ortsgemeinderäten auf der Tagesordnung stehe, auch in den Gemeinden, die gar nichts mit Kitas zu tun haben. „Wir sind umlagefinanziert“, begründete Bernhard das Vorgehen. Deshalb werde das Thema auch in Althornbach diskutiert, auch wenn die örtliche Kita nicht in Trägerschaft der Kommune ist.

Derzeit liefen Verhandlungen zwischen Kirche und den kommunalen Spitzenverbänden über die Zukunft der Kitas in kirchlicher Trägerschaft. Die Kommunen beteiligten sich schon seit Jahren an der Finanzierung der Kitas. Das Signal vonseiten der Kirchen sei eindeutig, „Die Kitas halten so lange es geht“, sagte Bernhard. Wie lange das aber den Kirchen noch möglich ist, das stehe „auf einem anderen Papier“.

Der Althornbacher Ortsgemeinderat formulierte den Beschluss dann leicht um. Sollte die Trägerschaft der Kita irgendwann zur Debatte stehen, dann sei die Ortsgemeinde bereit, diese zu übernehmen und dann in einem zweiten Schritt an den zu gründenden Zweckverband auf Ebene der Verbandsgemeinde wieder abzugeben.