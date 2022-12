„Es sind die Ärmsten dieser Welt, die unter der Klimakatastrophe und den Folgen des Ukrainekrieges am meisten leiden. Ihr tägliches Brot ist Gefahr“, konstatieren die großen deutschen Hilfswerke. Und auch die Hauensteiner „Aktion Afrika“ erlebt den Einfluss der Krisen auf die Arbeit des Vereins.

Die Klimakrise sorgt bereits für massive Probleme, weil die Regenzeiten nahezu ausfallen: „Die Dürre wird immer schlimmer, weil es hier in Voi seit drei Jahren nicht mehr regnet. Die Situation hier wird immer unerträglicher“, schrieb beispielsweise Schwester Genovefa aus ihrem Zentrum „St. Joseph Shelter of Hope“ in Kenia. Das habe dramatische Folgen für die Menschen, weil wegen der Dürre kaum etwas geerntet werden könne und auch die Tiere kaum mehr Futter fänden.

Als ob das nicht genug wäre, hat der Ukraine-Krieg und seine Folgen nicht nur bei uns die Preise explodieren lassen: „Vor allem die ärmsten Familien sind dadurch in größte Not geraten“, schreibt Vater Firminus Shirima. Ein Beispiel: Gemüse, das für 100 kenianische Schillinge (81 Cent) zu haben war, kostet jetzt 250 Schillinge (2 Euro). Ein Sack Mais, der vor Wochen noch 3000 kenianische Schillinge (25 Euro) gekostet habe, kostet mittlerweile 5450 Schillinge (44 Euro). Und das vor dem Hintergrund, dass vielen Menschen dort wenig mehr als ein Euro am Tag zur Verfügung steht.

Aktion „Mais fer Afrika“ läuft weiter

Weil die Nahrungsmittel so teuer wurden, weil deshalb zahllose Menschen – vor allem Kinder und ältere Personen – hungern müssen, hatte die Hauensteiner Gruppe im Mai die Spendenkampagne „Mais fer Afrika“ gestartet – Und waren von der Resonanz überwältigt: Bisher wurden rund 20.000 Euro an die vier Projektpartner in Kenia und Tansania – die Projekte „Simply a smile“ von Schwester Salome, „St. Joseph Shelter of Hope“ (Schwester Genovefa), „Apostles of Jesus Aids Ministries“ (Vater Firminus Shirima) und das Tengeru-Projekt von Vater Anselm Tarimo – weiterleiten. „Jede E-Mail unserer Partner macht deutlich, dass die ohnehin große Not in Afrika ungebrochen ist“, berichten die Aktiven um den Vorsitzenden Alfred Busch. Die Aktion „Mais fer Afrika“ läuft deshalb weiter.

Was haben die Partner mit dem Geld aus der Pfalz gemacht? Vater Tarimo beispielsweise hat eine Pickup-Ladung Mais gekauft und in dem „Tengeru“-Zentrum bei Arusha an arme Familien und in Waisenhäusern verteilt. Schwester Salome hat in einer Schule dafür sorgen können, dass gerade die Kinder aus besonders bedürftigen Familien jeden Tag mindestens eine Mahlzeit erhielten. Sie brachte auch Lebensmittel – Mais und Maismehl, Reis, Gemüse und Speiseöl – in abgelegene Dörfer. Die Schwestern Genovefa und Nelly verteilten Nahrungsmittel im „St. Joseph Shelter of Hope“ in Voi. Von 2000 Familien, die von der Hilfe der „Aktion Afrika“ profitierten, berichtete Vater Shirima aus dem „Medical Health Center“ des Ajam-Zentrums in Kajiado. Die Freunde in Afrika bitten immer wieder darum, ihren Dank an alle Freunde und Spender weiterzugeben: „Wir können uns ja nicht revanchieren. Aber wir beten für euch“, schrieb Schwester Genovefa.

Nachhaltige Projekte werden ebenfalls unterstützt

Auch wenn der Verein notgedrungen den Fokus auf kurzfristige Nahrungsmittelhilfen legen musste, so unterstützte er doch in den zurückliegenden Monaten auch Initiativen, die auf langfristige Wirkung zielen: So flossen rund 7.000 Euro in Stipendien für Schüler und Studenten, denen man so zu einer Ausbildung verhilft. Für Workshops für Mädchen und junge Frauen konnte man Schwester Salome 2600 Euro überweisen. Für die Vorhaben von Vater Shirima – unter anderem ein größeres Wasserprojekt und eine Einrichtung für Kinder und Frauen, die Opfer sexueller Gewalt geworden sind – wurde ein Zuschuss von 5.000 Euro zur Verfügung gestellt. Und auch die Finanzierung der laufenden Kosten – unter anderem Medikamente im Hospital des „St. Joseph Shelter of Hope“ bezuschusste der Verein mit 5.000 Euro.

Um weitere Mittel für die Partner zu erwirtschaften, wird der Verein auch wieder beim Weihnachtsmarkt mit dem Schuhverkauf präsent sein. Und: Im Edeka-Markt steht auch wieder die große Box, in der gespendete Pfandbons gesammelt werden.

Spendenkonto der „Aktion Afrika“, Volksbank Südliche Weinstraße - Wasgau, IBAN DE86 5489 1300 0071 8473 06