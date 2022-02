Die „Multinational Aircrew Electronic Warfare Tactics Facility Polygone“ gibt es seit 1986. Wegen der vieleckigen Form des Einsatzgebietes wird es abgekürzt immer nur „Polygone“ genannt. In Europa ist Polygone einzigartig und besteht aus Standorten in Bann, Oberauerbach und Pirmasens. Früher gehörten noch drei Standorte in Frankreich dazu. Betrieben wird Polygone von Frankreich, Deutschland und den USA. Benutzt wird die Anlage jedoch von Piloten aller verbündeten Staaten, das heißt, auch Italiener, Kanadier oder Briten fliegen Polygone an, um unter möglichst realen Bedingungen den Luftkampf zu üben. Konkret stehen auf den Polygone-Standorte reale Flugabwehrsysteme, auch russische aus Beständen der Nationalen Volksarmee. Das anfliegende Flugzeug übt, dass es von feindlichem Radar erfasst wird und anschließend die feindliche Luftabwehr austricksen und abwehren muss. Unter anderem werden Abwehrsysteme, Täuschmittel und andere Methoden geübt, die für die Piloten überlebenswichtig sind. Zusätzlich werden neue Waffensysteme im Bereich des elektronischen Kampfes erprobt und weiterentwickelt. Wie in der Realität bestehen Luftabwehrsysteme nicht nur aus einer Anlage an einem Standort, sondern aus mehreren Komponenten, die auf verschiedene Orte verteilt sind. Mit Polygone wird auch Geld verdient. Anfliegende Waffensysteme zahlen für die Übung, wenn sie nicht von der Bundeswehr, der französischen Luftwaffe oder der US-Airforce sind.