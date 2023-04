Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Mittwoch gab es in der Sitzung des Kleinsteinhauser Gemeinderats Details zum Baugebiet „Auf dem Alten Feld“. Ein Bebauungsplan wurde allerdings noch nicht beschlossen. Bevor es soweit ist, will die Gemeinde alle Bauwilligen nochmals über den Stand informieren.

Die Pläne, die Planer Rainer Martin vorstellte, sehen eine Erschließung vom Brunnenweg aus über die Böschung hinein ins Baugebiet vor. Die Straße wird sich dann nach Norden