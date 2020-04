Zu den neuen Vorgaben, die die Verbreitung des Coronavirus eindämmen sollen, sind noch viele Detailfragen offen. Klar ist, dass Geschäfte in der Südwestpfalz nächste Woche wieder öffnen dürfen – unter Auflagen. In der Hauensteiner Schuhmeile können Kunden voraussichtlich auch am Sonntag, 26. April, einkaufen.

Die Schuhmeile in Hauenstein besteht aus Einzelhändlern, die nicht auf einem einheitlichen Gelände angesiedelt sind, sagte Landrätin Susanne Ganster am Freitag. „Wir gehen im Moment davon aus, dass die Geschäfte auf der Schuhmeile öffnen können.“ Laut Kreissprecher Thorsten Höh „greifen wieder die gesetzlichen Regelungen zur Ladenöffnung und machen den Sonntagsverkauf ab nächster Woche wieder möglich“. Bedingung ist für alle betroffenen Geschäfte die Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln. Ganster befürwortet die Regelung des Landes Rheinland-Pfalz, wonach auch große Läden öffnen dürfen, wenn sie einen Teil ihrer Verkaufsfläche – alles, was über 800 Quadratmeter hinausgeht – abriegeln. „Da wird es kreative Lösungen der Einzelhändler geben“, vermutete die Landrätin.

Badeseen und Outlet

Der Landkreis habe das Land gebeten, in seiner Verordnung zwei zusätzliche Punkte zu regeln: So sei derzeit klar, dass die Schwimmbäder vorerst geschlossen bleiben, „doch die Region hat herrliche Badeseen“, sagte Ganster. Zu deren Nutzung gibt es bisher keine Regelung. Das müsse nachgeholt werden, meinte die Landrätin. Es sei schwer vorstellbar, dass in den Seen geschwommen werden darf, wenn die Bäder zu bleiben.

Auch das Outlet in Zweibrücken solle gesondert betrachtet werden. Gemäß der Vereinbarung der Bundesregierung mit den Länderchefs bleiben Outlet-Center geschlossen. Ganster verwies aber auf Einzelhändler in Einkaufszentren, die öffnen dürften. Dabei befänden die sich, anders als die Läden im Outlet, in einem geschlossenen Gebäude, was ein höheres Infektionsrisiko bedeute. Andererseits ziehe das Zweibrücker Outlet Kunden von weither an, was weiterhin vermieden werden soll. Laut Ganster hat das Land zugesichert, diese Punkte zu prüfen.

Schulen müssen sich umstellen

Ab Montag will der Kreis als Schulträger mit den Schulen klären, in welcher Form der Unterricht wieder einsetzt. Das betrifft ab 27. April erst mal die Schüler, die vor Abschlussprüfungen stehen – wie viele Berufsschüler. Am 4. Mai folgen weitere wie die vierten Grundschulklassen sowie die neunten bis zwölften Klassen in mehreren Schularten. Auch das ist nur unter Auflagen möglich. So dürfen höchstens 15 Schüler zusammen unterrichtet werden, die Gruppen müssen geteilt werden. Nach Vorschlag des Landes sollen die Schülergruppen abwechselnd im Wochenrhythmus in der Schule und zu Hause lernen.

Diese Lösung favorisiert der Landkreis, denn sie würde die Aufnahme des regulären Busfahrplans ermöglichen. Die Busse wären dann weniger voll, weil sie nur einen Teil der Schüler transportieren müssten. Würde sich eine Schule für ein anderes Modell entscheiden und zum Beispiel einen Teil der Schüler vormittags und den anderen nachmittags unterrichten, müssten bedeutend mehr Busse fahren, so Ganster. Der Umgang mit Risikogruppen – Lehrer und Schüler mit Vorerkrankungen – müsse geregelt werden, ebenso wie die Einhaltung von Abstandsregeln in den Pausen und die Bereitstellung von genug Seife und Desinfektionsmitteln.

Keine Tafeln, keine Waschbecken

Ganster will individuelle Lösungen für jede Schule erarbeiten. So gebe es im neuen Gebäude der Integrierten Gesamtschule Contwig keine Schiefertafeln in den Klassensälen mehr – und deshalb auch keine Waschbecken. Gesundheitsamtsleiter Heinz Ulrich Koch arbeite derzeit einen Entwurf des Hygienemaßnahmenplans des Landes durch und bespreche ihn nächste Woche mit den Schulen im Kreis.

Wann Kindergärten wieder öffnen, ist laut Ganster noch nicht abzuschätzen. „Die Notbetreuung soll sukzessive ausgebaut werden.“