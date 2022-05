Die Planung zur Erneuerung und Erweiterung der Schwallbornanlage als erstklassige „Freizeitoase für alle“ ist im Gang, nun kommt auch die Einbindung des alten Bahnwärterhäuschens wieder ins Gespräch. Ein Stück Nostalgie hat sich Rodalben mit dessen Erhalt bewahrt. Wie geht es weiter damit?

Welche Bedeutung kann das alte Bahnwärterhäuschen erlangen als alter Teil des neuen Ganzen? Diese Frage beschäftigt zurzeit das Planungsbüro BBP in Kaiserslautern und demnächst wohl den Stadtrat in Rodalben. Irgendwie verloren steht das Bahnwärterhäuschen da am westlichen Ende der Schwallbornanlage, wenngleich an passender Stelle, nämlich ganz nahe an der Rodalb und ganz in der Nähe der Eisenbahnlinie. Doch seine neue Zweckbestimmung gibt Rätsel auf. Es als lebendiges Stück in das neue Konzept aufzunehmen, das stellt sich als schwierig heraus.

Die Schwallbornanlage war 1985 eingeweiht worden. Mit ihr verfügte die Stadt über einen attraktiven Treffpunkt für Familien mit Kinderspiel- und Grillplatz, mit Minigolf und später – inzwischen dem „Zahn der Zeit“ geopfert – auch einer Skaterbahn. Dass die Stadt das Bahnwärterhäuschen am früheren Bahnübergang in der Mühlstraße abbauen und es hier wieder aufbauen ließ, diente dem Zweck, es zu schützen und in Erinnerung zu behalten. An seinem Standort war es zum Relikt geworden seit der Schließung des Bahnübergangs infolge des Baus der Umgehungsstraße und der Spange.

Anbindung ans Schienennetz zum Rhein

Um den Hintergründen auf die Spur zu kommen, kann ein kurzer Blick zurück in die Geschichte hilfreich sein. Der Eisenbahnbau auf der Strecke Zweibrücken-Landau band Rodalben frühzeitig in das Schienennetz zum Rhein hin an. Zu dieser Zeit prägte die Form des Straßendorfs den Ort.

Anfang des nächsten Jahrhunderts folgte, bedingt durch die beginnende Industrialisierung und den Anstieg der Einwohnerzahl, der Bau der Parallelstraßen zur Hauptstraße, ehe in den 30er Jahren die Ausdehnung in die Seitentäler nach Norden und Süden einsetzte und damit unter anderem in die Fohnbach, die „Hohl“ und den Horberg. Es liegt nahe, in diesem Zusammenhang den Ursprung des Bahnübergangs und des Bahnwärterhäuschens zu vermuten.

Arbeitsplatz ohne Dienstwohnung

Das kleine Gebäude stellte dem „Bahnwärter“ nur seinen Dienstraum zur Verfügung, nicht wie in großen Gemeinden auch die daran gekoppelte Dienstwohnung. Es war der Arbeitsplatz des Bahnwärters, die Station für seine Kontroll- und Meldeaufgaben. Er hatte in der Zeit ohne Elektronik und Fernbedienung vor allem die Aufgabe, zur Verkehrssicherheit beizutragen, durch Kurbeln die Schranken zu öffnen und zu schließen, die Bahnstrecke zu überwachen. Hier donnerten anfangs noch Dampflokomotiven und später schwere Dieselloks vorbei.

Ein Stück Vergangenheit bildet sich ab, wie es heutzutage am ehesten noch Modelleisenbahnen widerspiegeln, die allerdings selbst immer mehr außer Mode geraten. Das Bahnwärterhäuschen könnte als steinerner „Zeitzeuge der Vergangenheit“ Anlass sein, sich mit dem Ausschnitt aus der Geschichte zu befassen.

Erste Ideen gibt es

Ideen, dies umzusetzen, sind gefragt. Schon eine Info-Tafel könnte nützliche Dienste erweisen. Aus der Ideensammlung von Planern und Bürgern stammen Vorschläge wie diese: Vielleicht könnte in dem kleinen Gebäude eine Modelleisenbahn von anno dazumal fahren, begleitet von abspielbaren Erläuterungen. In dem Raum könnten Erinnerungsstücke ihren Platz einnehmen. Das Bahnwärterhäuschen wäre zudem der Ort fürs Erzählen und Vorlesen, und sein Umfeld taugte dazu, Spiele aus seiner Zeit anzubieten wie „Klickerspiele“ oder Hüpfspiele. Kinderspiele aus alter Zeit geraten zusehends in Vergessenheit. Sie könnten in neuer Aufmachung ihre Urstände erleben, zum Spielspaß werden.