Den Demokratie- und den Umweltgedanken soll der „Garten der Vielfalt“ zusammenbringen, den die Grundschüler in Maßweiler derzeit rund um ihr Schulgebäude anlegen.

„Demokratie leben“ nennt sich ein Förderprogramm des Bundes, das sich der Stärkung des Demokratiegedankens verschrieben hat. Bei der „Lokalen Partnerschaft für Demokratie“ des Landkreises Südwestpfalz wurden Fördermittel beantragt und in Höhe von 6850 Euro bewilligt. Als Kooperationspartner für ihren „Garten der Vielfalt“ konnte die Grundschule „Bienen-Plus“ gewinnen, ein Projekt der Heinrich-Kimmle-Stiftung mit Sitz auf dem Riegelbrunnerhof bei Münchweiler.

Fünf Mitarbeiter von „Bienen-Plus“ sind in diesen Tagen vor Ort in Maßweiler, wo sie die Schüler beim Anlegen des Gartens betreuen und unterstützen.

Verschiedene Stationen

Der Garten setzt sich aus verschiedenen Stationen zusammen: einem Hochbeet, einer Gewürzschnecke, einer Insektentränke, einem Insektenhotel, einer Blühfläche für Nachtfalter, einer Futterstation für Eichhörnchen und Fledermauskästen.

Hier tritt der Umweltaspekt klar erkennbar hervor – aber was hat das alles mit Demokratie zu tun? Es geht darum, dass die Kinder mitbestimmen können: Welche Stationen werden gebaut, was wird angepflanzt, welche Aufgaben werden übernommen, wie wird mit Streit in der Gruppe umgegangen. Jeder darf sich trauen, zu sagen, was er will. Doch gilt es immer, Entscheidungen der Mehrheit zu respektieren und Ratschläge anzunehmen. So hat es sich zum Beispiel als unsinnig erwiesen, einen Fledermauskasten in die pralle Sonne zu hängen, auch wenn man ihn dort gut sehen kann.

An dem Projekt sind alle Klassen der Grundschule beteiligt. Diese stürzen sich an insgesamt sieben Tagen in die Gartenarbeit, jeweils nach zwei Stunden Unterricht. Die Kinder sind mit Begeisterung dabei. Einen weiteren Termin soll es auch noch am Standort Riegelbrunnerhof geben.