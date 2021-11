Aufgewühlt, durchfurcht von Wildschweinrotten, die in der Nacht auftauchen, nach Engerlingen suchen, so sieht es seit gut zwei Wochen am Spielplatz an der Hammelsbachstraße in Merzalben aus. Die gesamte Freizeitfläche bis hoch an den angrenzenden Parkplatz ist von den Tieren bearbeitet worden. Hier können keine Kinder mehr spielen, auch Erwachsene haben wegen der vielen Löcher Probleme, sich auf den Beine zu halten. Aber nicht nur hier hinterließ das Schwarzwild seine zerstörerischen Spuren. In den nahe gelegenen Gärten in den Krautstückern, wie der Bereich heißt, klagen die Hobbygärtner über die gleichen zerstörerischen Auswüchse. Auf RHEINPFALZ-Nachfrage bei Bürgermeister Michael Köhler, wie man die Schäden rund um die Spielgeräte und den kleinen Freizeitbereich beseitigen wolle, meinte dieser: „Ich schicke die Gemeindearbeiter hin.“ So lange muss der Dorfnachwuchs noch warten.