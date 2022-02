Das Wort Halfpipe kommt aus der englischen Sprache und bedeutet Halbröhre. Eine Halfpipe ist eine aus Beton, Holz, Metall oder Schnee konstruierte Sportanlage in Form einer in der Längsachse halbierten Röhre. Diese dient in diversen Sportarten als Basis für artistische Manöver, beispielsweise eine Drehung um die Längsachse. Solche Anlagen sind mit unterschiedlichen Sportgeräten nutzbar: Skateboard, Roller, Inliner, BMX-Räder und Mountainbikes.

Bei einer Anlage für Räder spricht man von einem Dirt-Park. Hier stehen Sprünge über Erdhügel mit hoher Geschwindigkeit im Mittelpunkt. Auch hierbei erfolgen artistische Manöver, die man in diesem Fall Tricks nennt.

Beim Durchfahren einer Halfpipe kann der Sportler die Geschwindigkeit erhöhen, indem er das Sportgerät belastet. Dieser Effekt, ähnlich dem auf einer Schaukel, wird Pumping genannt.