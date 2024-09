Tim Kluge (26) hat im ehemaligen Autohaus Bold in der Hauptstraße eine Anlaufstelle für handwerklich geschickte Selbstreparierer oder Serviceleister eingerichtet. Seit Jahren ist er selbst auf der Suche nach einer solchen Einrichtung gewesen. Seine Idee hat er nun umgesetzt auf einer gemieteten Fläche von rund 50 Quadratmetern. Sein Angebot, die „Schrauberscheune“, steht seit ein paar Tagen allen zur Verfügung, die selbst Hand anlegen wollen, wenn einfache Arbeiten am Auto fällig werden. Reifen- und Ölwechsel gehören zum Beispiel dazu, auch die Erneuerung des Unterbodenschutzes wäre ein passendes Betätigungsfeld.

Wer sich in der Materie auskennt, kann hier zudem Federn und Dämpfer oder den Auspuff wechseln. Es gibt eine Hebebühne, eine Montier- und Wuchtmaschine, die das eigenständige Tun erleichtern. Die Nutzung der Hebebühne kostet 15 Euro, mit Werkstattwagen 20 Euro.

Alles, was in einen aufwändig zusammengestellten Werkzeugkoffer gehört, findet sich hier sorgfältig sortiert in Schubladen. Die Ausstattung umfasst einen Ratschenscherensatz, Schraubenschlüssel in allen gängigen Größen oder Luftdruckwerkzeuge, darüber hinaus manch weitere hilfreiche Utensilien wie Schlagschrauber oder Bremsenrückstellwerkzeuge.

Es besteht auch die Möglichkeit, Autos auf einem Anhänger zu transportieren. „Der Betrieb in der Schrauberscheune ist gut angelaufen“, sagt der junge Mann, „täglich findet sich hier Kundschaft ein“. Weil der gelernte Automobilkaufmann seine Werkstatt nebenbei betreibt, er von Beruf als Zeitsoldat auf dem Gebiet der Logistik in Vollzeit in Ramstein arbeitet, gibt es keine festen Öffnungszeiten.

Info

Termine müssen vereinbart werden, per Telefon 0157 37847988, E-Mail schrauberscheunerodalben@gmx.de.