Die Jugendleiter-Card ist der bundesweit einheitliche Ausweis für ehrenamtliche Mitarbeiter in der Jugendarbeit. Der Landkreis Südwestpfalz bietet die Schulung im Rahmen des Ferienprogramms an. Im Gespräch mit der RHEINPFALZ erläutert die Kreisverwaltung, wie sich die Juleica-Schulung in den vergangenen Jahren weiterentwickelt hat.

Die Ausbildung zum Inhaber der Jugendleiter-Card (Juleica) ist vielfältig. Sie reicht von rechtlichen und versicherungstechnischen Fragen über pädagogische Inhalte, Kommunikations- und Konfliktstrategien bis hin zur Öffentlichkeitsarbeit. Einmal im Jahr bietet der Landkreis Südwestpfalz die Schulung für ehrenamtliche Mitarbeiter in der Jugendarbeit an. Hauptsächlich dafür verantwortlich ist der Referatsleiter für Jugendpflege und Jugendschutz, Jens Seegmüller. Er erläutert, wie die Juleica-Schulung in den vergangenen Jahren ausgebaut und verbessert worden sei.

Die behandelten Themen werden mittlerweile den Juleica-Inhabern auf der Plattform „Padlet“ zur Verfügung gestellt. Mit der Software werden digitale Pinnwände erstellt, auf denen Texte, Bilder, Videos, Links, Sprachaufnahmen, Bildschirmaufnahmen und Zeichnungen abgelegt werden können. Dort stellt Seegmüller die Präsentationen zu den verschiedenen Themenbereichen sowie weiteres Infomaterial bereit. „Wichtig ist, dass die Juleica nicht nur im dreijährigen Rhythmus aufgefrischt wird, sondern dass es eine Plattform gibt, auf der man sich aktuell informieren kann“, berichtet der Kreisbeigeordnete Peter Spitzer.

Experten ins Boot geholt

„Wir haben uns auch einige Fachleute mit ins Boot geholt“, erklärt Seegmüller. So erläutert Anwältin Carolin Cronauer das Thema Datenschutz und Eva Wetzke, Pädagogin beim Kinderschutzdienst der Caritas, das Thema Kindeswohlgefährdung. „Die Teilnehmer lernen an lebhaften Beispielen, wie man Kinder in solchen Situationen unterstützen kann und wie man mit einer solchen Situation umgehen sollte“, sagt Seegmüller. Referent zum Thema Suchtprävention ist Markus Carbon, Regionalleiter West des Diakonischen Werks. Über Öffentlichkeitsarbeit und Gefahren im Internet klärt Medienpädagogin Judy Herzog von medien.rlp, dem Institut für Medien und Pädagogik, auf.

Als Nachschlagewerk für die Teilnehmer gibt es außerdem das Juleica-Handbuch. Darin kann zu verschiedenen Themen, wie der Maßnahmenplanung, der Gruppenpädagogik, zu Rechten und Pflichten eines Jugendleiters sowie vielem mehr nachgeforscht werden. „Wir tauschen uns regelmäßig mit dem Landesjugendring Rheinland-Pfalz darüber aus, welche Themen im Handbuch überarbeitet und ergänzt werden müssen“, berichtet Seegmüller.

Digitales Format

Während der Corona-Pandemie wurde zudem ein digitales Format für die Ausbildung zum Jugendleiter entwickelt. „Wir haben festgestellt, dass manche Module besser im Onlineformat als in Präsenz durchführbar sind“, sagt Seegmüller. So werde beispielsweise das in der Schulung zu absolvierende Planspiel weiterhin im Hybrid-Format durchgeführt. „Das funktioniert wirklich gut, wenn die Teilnehmer zuhause am Laptop dafür recherchieren können“, verrät der Referatsleiter Jugendpflege und Jugendschutz.

Die Jugendleiter-Card ist ein einheitlicher Ausweis für ehrenamtliche Mitarbeiter in der Jugendarbeit und dient zur Legitimation und als Qualifikationsnachweis der Inhaber. Sie hat eine Geltungsdauer von drei Jahren, bevor sie aufgefrischt werden muss. Pro Jahr absolvieren bei der Kreisverwaltung rund 20 bis 25 Teilnehmer die Ausbildung. Dabei ist die Altersklasse bunt gemischt. „Juleica ist in der Südwestpfalz eine Erfolgsgeschichte“, erklärt der Kreisbeigeordnete Spitzer.