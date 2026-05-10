Bis die Rodalber Bruderfels-Apotheke ins August-Matheis-Gebäude einziehen kann, sind die Container eine Zwischenlösung. Warum es bis zur Eröffnung noch eine Weile dauert.

Eine Woche hat die Wiemer-Einrichtungs GmbH aus Oberhausen gebraucht, um die Container-Apotheke auf dem Gelände der Brüder Romuald und Thilo Hirtle in der Neuhofstraße 1 aufzubauen. Damit war das anfängliche Rätsel, was auf der zuvor nur abgegrenzten Fläche geplant ist, geklärt. Die Container-Apotheke löst die vor zwei Jahren geschlossene Bruderfelsapotheke in der Hauptstraße ab, deren Namen sie auch trägt.

Die Monteure sind abgereist, die Betriebserlaubnis liegt vor – und doch wird es noch ein paar Monate bis zur Eröffnung dauern, schätzt Julia Menges-Wadle, die neue Inhaberin: „Der Eröffnungstermin hängt nun vom Versand der SMC-B Karte ab, die für elektronische Rezepte benötigt wird“. Die SMC-B Karte (Security Module Card Typ B), auch Praxisausweis genannt, ermöglicht in der Apotheke den Zugriff auf das E-Rezept. Hergestellt wird sie von dem Tochterunternehmen D-Trust GmbH der Bundesdruckerei.

Wie lange dauert das Warten auf den Praxisausweis?

„Die Mühlen der Bürokratie mahlen langsam“, weiß Apotheker Konrad Stein, der in der Bruderfelsapotheke am neuen Standort in die zweite Reihe tritt. Wegen der Wartezeit auf den Praxisausweis rechnet Menges-Wadle mit einer Verzögerung der Eröffnung, „eventuell bis zum Jahresende“. In der Neuhofstraße soll die Container- Apotheke so lange betrieben werden, bis der Einzug in das Untergeschoss des früheren Haushaltswarengeschäfts August Matheis möglich ist – dem endgültigen Standort.

Mit dem geplanten Umbau des August-Matheis-Gebäudes habe Investor Bernhard Matheis – der frühere Oberbürgermeister von Pirmasens – „ganz den Wunschvorstellungen ihrer Traumapotheke entsprochen“, betont Menges-Wadle. Nach ihrem Pharmaziestudium in Saarbrücken arbeitete die Rodalberin sieben Jahre lang in der im Jahr 2002 von Konrad Stein eröffneten Bruderfelsapotheke, wechselte nach deren Auflösung kurzfristig in die benachbarte Marienapotheke, ehe sie nun doch den „Schritt in die Selbstständigkeit“ wagte und dabei den Rollentausch mit Konrad Stein vollzog.

Vor der Eröffnung ist eine Führung geplant

Als Zwischenlösung dient nun die Containerapotheke auf dem Neuhof, für die die verlängerungsfähige Betriebserlaubnis bereits vorliegt. „Es handelt sich um eine ganz normale Apotheke, die allen gesetzlichen Auflagen genügt“, hebt Menges-Wadle hervor. „Damit man sich die ungewöhnliche Containerapotheke besser vorstellen kann, ist vor der Eröffnung eine Führung geplant“, kündigt die Apothekerin an. Der barrierefreie Eingang führt in den 120 Quadratmeter großen ersten Stock mit Beratungsecke und Verkaufsraum, dem Büro und „Back- Office“ mit Aufgaben wie Buchhaltung, Datenmanagement, Personalwesen und IT. Daran grenzt das erste Lager an. Im Obergeschoss sind das Notdienstzimmer, ein weiteres kleines Büro und ein Lager untergebracht. Hier befinden sich auch Labor und Sozialraum. „Ich mag den Umgang mit Kunden und lege Wert auf Beratung“, sagt Menges-Wadle. Wichtige Themen seien dabei Nebenwirkungen von Medikamenten und Wechselwirkungen. „Auf das ganzheitliche Sehen“ komme es an.

Eigene App und jede Menge Dienstleistungen

Die Apotheke bietet Kunden, die ein Smartphone besitzen, die Möglichkeit, ihre App zu installieren, wobei sie gerne Unterstützung leistet. Damit ist es möglich, Rezepte ,die auf der Krankenkassenkarte hinterlegt sind, selbst auszulesen und weiterzuleiten. Die Arznei wird dann direkt nach Hause geliefert.

Ab fünf Medikamenten könne eine Dauermedikation erstellt werden, aus der hervorgehe, „was zusammenpasst“. Angeboten werde im Haus auch die Anpassung von Kompressionsstrümpfen und auf Wunsch Impfungen, was bedeute: „Die zusätzlichen Dienstleistungen gehen weit über Parfüms und Gesichtscremes hinaus.“