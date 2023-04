Über 20 Personen, die alle bereits Natur- und Landschaftsführer für verschiedene Gebiete des Pfälzerwalds sind, haben sich mit Lerneinheiten und Exkursionen noch intensiver mit Landschaft und Natur sowie mit der Funktion des Biosphärenreservats als Modellregion der Unesco für nachhaltige Entwicklung beschäftigt und sich als Biosphären-Guides qualifiziert.

Die Biosphären-Guides bieten kenntnisreiche und kurzweilige Führungen an und helfen so, dem Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen Gesicht und Stimme zu geben. Sie sollen Gästen wie Einheimischen dessen Schönheit, Einzigartigkeit und Vielfalt näherbringen und gleichzeitig Zielsetzung und Auftrag des Schutzgebiets vermitteln, heißt es vom Biosphärenreservat. Die Ausbildung wurde vom Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen in Zusammenarbeit mit Landesforsten Rheinland-Pfalz und der Regio-Akademie organisiert. Das Land Rheinland-Pfalz hat die Qualifizierung unterstützt

Die Biosphären-Guides starten dieses Jahr in eine besondere Saison: Mit ihrem Programm sollen sie das Jubiläumsjahr zum 25-jährigen Bestehen des grenzüberschreitenden Unesco-Biosphärenreservats bereichern. Deshalb bieten die Biosphären-Guides Touren an, die aneinandergereiht eine Rundtour durch die zentralen Naturräume und Besonderheiten des Biosphärenreservats Pfälzerwald mit Ausflug in die Nordvogesen ergeben. Mehr Informationen gibt es im Online-Terminkalender pfaelzerwald.de/termine unter der Rubrik „25 Jahre grenzüberschreitendes Biosphärenreservat“.

Über die Grenze hinweg

Vor 25 Jahren haben die Biosphären-Teams in den Nordvogesen und im Pfälzerwald gemäß dem MAB („Man and the Biosphere“)-Programm der Unesco bei der Anerkennung als deutsch-französisches Gebiet den Auftrag übernommen, Ideen für eine nachhaltige Nutzung und für eine Erhaltung der natürlichen Ressourcen zu entwickeln und umzusetzen – und das über die deutsch-französische Grenze hinweg. Dafür entwickeln die Teams gemeinsam mit vielen Menschen in der Region Projekte, die als Modell für andere dienen können.

Informationen zu allen Guides und deren Führungsangebot sind auf der Website des Biosphärenreservats verfügbar.