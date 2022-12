Erstmals seit 2019 öffnet am Wochenende der Hauensteiner Weihnachtsmarkt. Rund 20 Marktbeschicker sorgen für ein buntes Angebot, das in einem großen, aber unbeheizten Zelt und in Holzbuden präsentiert wird.

Der Hauensteiner „Weihnachtsmarkt im Feuerschein“ beginnt am Samstagnachmittag und entfaltet bis Sonntagabend seine vorweihnachtliche Atmosphäre. An einigen Ständen zeigen Handwerker, wie ihre Kunst entsteht: Ein Krippenbauer wird da sein, weihnachtliche Holzdekoration gibt’s zu sehen, es gibt Gehäkeltes und Gestricktes. Auch der Schafshof Ruppert zeigt wieder sein Angebot. Zuletzt lockte der Markt zahllose Gäste aus dem ganzen Südwesten auf den Johann-Naab-Platz im Ortskern der Schuhgemeinde.

Zum Angebot in den Zelten gesellt sich Leckeres, das zumeist in den Holzbuden angeboten wird: Neben Herzhaftem – Dampfnudeln und Flammkuchen zum Beispiel – stehen Waffeln und weihnachtliches Gebäck auf der Speisekarte des Marktes. Von Anfang an dabei – den ersten Hauensteiner Weihnachtsmarkt gab’s 1981 – sind die Fußballsenioren des SC Hauenstein, deren Stand beliebter Treffpunkt auf dem Gelände ist. Auch die Kitas sind mit Ständen vertreten.

Karussell und Fotowerke

Mehrere Hauensteiner Gruppen nutzen den Markt, um Mittel für Projekte in Südamerika und Afrika zu erwirtschaften. So wird der Freundeskreis der chilenischen Kinderheime eine Vielzahl adventlicher und weihnachtlicher Artikel verkaufen, und die Aktion Afrika bietet gespendete Schuhe an.

Auch sonst hat der Markt einiges zu bieten: Für die Kinder dreht sich ein Karussell. Der Wasgau-Fotokreis zeigt während des Marktes im Foyer des nahen Bürgerhauses Arbeiten seiner Mitglieder. Nach der Eröffnung am Samstag um 16 Uhr lassen die Turmbläser des Musikvereins Hauenstein weihnachtliche Musik erklingen. Danach stehen zunächst die Kinder aus der Kita Queichpiraten und dann die Kinder aus der Grund- und der Realschule plus auf der Bühne, um auf die Ankunft des Nikolaus einzustimmen. Der Heilige aus Myra wird um 18 Uhr erwartet und hat kleine Geschenke für die Kinder dabei. Am Samstag sorgen Selina Vierling und Bastian Welker ab 19.30 Uhr für Musik.

Die Bücherei öffnet am Sonntag bis 17 Uhr zu einem Tag der offenen Tür. Um 13 und um 15.30 Uhr zeigt Thomas Schug aus Heusweiler im Saarland, wie unter seiner Motorsäge Kunstwerke entstehen. Der Musikverein Hauenstein lässt ab 14 weihnachtliche Weisen erklingen. Mit Musik endet das Marktgeschehen auch: Ab 18.30 Uhr gestaltet der Gospelchor Good News in der nahen Bartholomäuskirche das traditionelle Adventskonzert.

Öffnungszeiten

Samstag, 3. Dezember, 16 bis 22 Uhr, und Sonntag, 8. Dezember, 11 bis 18 Uhr.