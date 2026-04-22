Die Ärzte gaben Heinz Bär vor fünf Jahren noch sechs Monate zu leben – doch er ist immer noch da. Seine besondere Geschichte hat er in einem Buch verarbeitet.

Fünfzehn Besucher hat der Autor Heinz Bär kürzlich mit der Lesung aus seinem Buch „Vom Sterbebett zurück ins Leben“ im evangelischen Pfarrheim in Großsteinhausen zu Tränen gerührt. Der nach wie vor unheilbar krebskranke Mann führte das Publikum nach einem einleitenden Interview durch seine Leidensgeschichte.

„Autor zu werden, war nie mein Traum“, erklärt er. „Meine Geschichte ist einmalig. Ich glaube, es war wichtig, dass ich sie niederschreibe. Es war sehr schwer, alles noch mal zu durchleben, aber ich bin dankbar, dass es so geworden ist.“ Pfarrerin Verena Krüger ergänzte die Lesung mit einigen Worten. Überhaupt erhalte Heinz Bär von der evangelischen Kirche sehr viel Unterstützung, sagt er.

Der Glaube spielt eine sehr wichtige Rolle in seinem Leben. „Mein Enkel und mein Urenkel sind meine Glückssterne, kleine Gottesgeschenke“, sagt er. Ursprünglich hatten die Ärzte vorhergesagt, er hätte noch bis August 2021 zu leben – aber er ist immer noch da. „Es gibt keine rationale Erklärung dafür“, erklärte er seinen Zuhörern bei einer anschließenden Fragerunde.

Der Glaube gibt ihm Kraft

Seine Frau Eva und sein Sohn Michael unterstützen ihn bei der Lesung und im Leben. Er nimmt bis heute keine Krebsmedikamente mehr und hat seinen Appetit wiedergefunden. „Jeden Tag gehen Türen auf, man muss nur durchgehen. Das Leben ist bunt und wild. Ich will alles aufsaugen.“ Den Zuhörern gibt er auch einen Rat mit auf den Weg: „Jeder findet in seinem Umfeld Betroffene. Es redet nicht jeder darüber, aber mich hat es frei gemacht. Es ist schlecht, anderen vorzuspielen, es gehe einem gut. Sprechen Sie darüber, nur dann kann es helfen!“

Auch bei der Signierrunde im Anschluss nahm der Autor sich Zeit, allen Interessierten eine persönliche Widmung zu schreiben. Weitere Lesungstermine sind im Gespräch, in Selbsthilfegruppen, der Kirche oder der Krebsgesellschaft. Die Termine gibt Heinz Bär über seine Instagram- und Facebook-Accounts oder über die Tageszeitung bekannt.