Tante-Enso-Gründer Norbert Hegmann beklagt die unterschiedlichen Ladenöffnungsregelungen in den Bundesländern. In Heltersberg erhält er prominente Schützenhilfe.

Das Land Rheinland-Pfalz überarbeitet sein Ladenöffnungsgesetz. Die Änderung betrifft vor allem die kleinen Supermärkte, die derzeit noch sieben Tage lang rund um die Uhr betrieben werden, weil sie ganz oder teilweise ohne Personal auskommen. Drei dieser Märkte gibt es in der Südwestpfalz, die Tante-Enso-Märkte in Eppenbrunn und Heltersberg sowie den Wasgau-Smartstore in Pirmasens. Die Reform sieht vor, dass sogenannte Kleinstsupermärkte mit Verkaufsflächen von bis zu 150 Quadratmetern, die komplett ohne Personal betrieben werden, künftig an Sonntagen in der Zeit von sechs bis 22 Uhr bis zu zwölf Stunden öffnen können.

Der Heltersberger Tante Enso-Supermarkt wurde im September eröffnet. Er ist täglich rund um die Uhr geöffnet, Zugang erhält, wer eine Kundenkarte hat. Mit Personal besetzt ist der Markt montags und freitags von 8 bis 18 Uhr, dienstags, donnerstags und samstags von 8 bis 12 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten läuft der Laden im Selbstbedienungsbetrieb.

Umstrittene Öffnungszeitenänderung

Am Montag schauten sich Gordon Schnieder, der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl, und der CDU-Landtagsabgeordnete Christoph Gensch ( Zweibrücken) den Heltersberger Markt an. Dafür war Tante-Enso-Gründer und Geschäftsführer Norbert Hegmann extra aus Bremen angereist. Hegmann weiß, dass er und andere Anbieter von 24/7-Läden derzeit in vielen Bundesländern in einer Grauzone agieren. Einige haben ihre Ladenöffnungsgesetze bereits geändert, andere bereiten sie vor. Dazu zählt Rheinland-Pfalz. Der erste Entwurf der Landesregierung ist im Januar am Widerstand der CDU gescheitert.

Hegmann und die Wasgau AG kritisieren den rheinland-pfälzischen Gesetzentwurf. Er sehe eine willkürlich gewählte Größenbeschränkung vor und verkürze die Öffnungszeiten. Das werde den Märkten Umsatzverluste bescheren. „Wir machen am Sonntag 20 Prozent des Wochenumsatzes“, sagte Norbert Hegmann. „Auf 150 Quadratmeter kriegen sie das hier nicht unter“, ergänzte er mit Blick auf das Warensortiment in Heltersberg und eine mögliche Flächenbegrenzung. Auf einer Verkaufsfläche von rund 200 Quadratmetern werden dort rund 3000 Artikel angeboten.

Abstimmung mit den Füßen

„Die Bürger haben hier mit den Füßen abgestimmt“, sagte Hegmann mit Blick auf das Engagement der Heltersberger für ihren Supermarkt. „Jeder, der ein Genossenschaftsanteil hat, kauft hier dreimal so viel ein, wie jemand, der nicht Genosse ist“, berichtete er. Derzeit betreibt Tante Enso rund 90 Märkte bundesweit, bis 2030 sollen es 300 sein. Das Unternehmen habe eine Karte mit weißen Flecken aufgestellt. „Es gibt 3000 Orte in Deutschland, in denen es keine fußläufige Lebensmittelversorgung gibt“, berichtete Hegmann.

Die finale Wahlkampfwoche vor der Landtagswahl am Sonntag eröffnete CDU-Spitzenkandidat Gordon Schnieder (Mitte) am Montag beim Tante-Enso-Supermarkt in Heltersberg. Foto: Andreas Danner

„Ich bin ein Kind vom Dorf“, bemerkte Schnieder, der aus der 1000-Einwohner-Gemeinde Birresborn in der Eifel kommt. Er weiß, was es für Menschen, die kein eigenes Auto besitzen, heißt, wenn es im Ort kein Lebensmittelgeschäft gibt. „Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist das sehr aufwändig“, sagte Schnieder. „Der Bedarf ist da“, fügte er mit Blick auf die 24/7-Läden in Dörfern an.

Unterschiedliche Regelungen

Die weitreichendste Regelung hat Sachsen-Anhalt getroffen, dort dürfen die Geschäfte an Werktagen rund um die Uhr, an Samstagen von 0 bis 20 Uhr öffnen. An Sonn- und Feiertagen sind die Geschäfte geschlossen. Zu den Ausnahmen gehören in Sachsen-Anhalt die voll automatisierten Verkaufsstellen, die auch samstags und an Sonn- und Feiertagen rund um die Uhr betrieben werden dürfen. In Hessen dürfen voll automatisierte Kleinstsupermärkte mit einer Verkaufsfläche bis zu 120 Quadratmetern rund um die Uhr auch an Sonn- und Feiertagen öffnen. In Bayern ist ein Einkaufen außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten nur für Tante-Enso-Teilhaber möglich und dann auch nur auf begrenzter Verkaufsfläche von 150 Quadratmetern. In Schleswig-Holstein dürfen personallose Supermärkte mit einer Fläche von 350 Quadratmetern in Gemeinden bis 2500 Einwohner sonntags rund um die Uhr öffnen.

„Uns sind gleiche Lebensverhältnisse sehr wichtig“, betonte Gensch. „Tante Enso besetzt eine Nische, die niemandem etwas wegnimmt, die das Leben der Menschen vor Ort verbessert. Das ist ein großartiges Modell“, sagte er. „Ohne Tante Enso würde es hier sechs Arbeitsplätze weniger geben“, ergänzte Felix Leidecker, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben. Für die Heltersberger habe der Tante-Enso-Markt eine große Bedeutung: „Die Leute hier wollten das unbedingt haben, sie haben dafür gekämpft. Und jetzt sagen sie, ,das ist unser Supermarkt in Heltersberg’.“ Wie wichtig die Versorgung mit Lebensmitteln für die Bürger ist, betonte Landrätin Susanne Ganster: „Bei unserem Zukunftscheck Dorf war die Lebensmittelversorgung neben der ärztlichen Versorgung das Topthema.“