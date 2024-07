Das Dorfbild mit Wohnwert erhalten – das ist Ortsbürgermeister Walter Arzt für Krähenberg wichtig. Auch an anderer Stelle gibt es Kontinuität: Jan Oberer bleibt Stellvertreter des Ortsbürgermeisters. Uwe Kau wurde als Zweiter Beigeordneter ebenfalls einstimmig wiedergewählt.

Nach der Verpflichtung der neuen Ratsmitglieder wurde der mit 88,3 Prozent wiedergewählte Ortsbürgermeister Walter Arzt in sein Amt eingeführt. Er erhielt vom bisherigen Ortsbeigeordneten Jan Oberer seine Ernennungsurkunde als Ehrenbeamter. Für Arzt ist es wichtig, dass die Dorfgemeinschaft sich weiterhin bemüht, dass Krähenberg sein Dorfbild mit Wohnwert bewahrt. Schließlich konnte man in früherer Zeit schon mit seinem typischen dörflichen Charakter, den gut gepflegten und umgestalteten ehemaligen Bauernhöfen und den Grüninseln sowie den mächtigen Dorfbäumen im Dorfverschönerungs-Wettbewerb beeindrucken. Auf Kreisebene erreichte man deshalb nach dem Urteil der Kommissionsmitglieder wiederholt eine der drei vorderen Platzierungen.

Einsatz bei Aufräum-Aktion

An den neugewählten Rat mit Daniela Oberer, Konstantin Saalfrank, Klaus Welck, Dominik Deller, Jan Oberer und Uwe Kau richtete der Ortsbürgermeister gleich den Wunsch eines Arbeitseinsatzes in den kommenden Wochen rund um das Dorfgemeinschaftshaus. Natürlich dürfen sich auch freiwillige Helfer aus dem Dorf an dieser Saubermach-Aktion beteiligen. Krähenberg will seinen Dorfmittelpunkt für die traditionelle Kerwefeier herausputzen, so wie es auf dem Land immer der Fall gewesen sei, wenn eine der bedeutendsten Festlichkeiten anstand.

Mit einer Dankurkunde verabschiedete die Gemeinde die bisherigen Ratsmitglieder Fritz Lauer und Jürgen Triem. Lauer gehörte 16 Jahre lang dem Ratsgremium an. Unter Altbürgermeister Herold Deller wurde er Mitglied im Ortsrat. Wegen eines beruflichen Auslandsaufenthalts für seinen Arbeitgeber John Deere in den USA war diese ehrenamtliche Tätigkeit für mehrere Jahre unterbrochen. Danach war er wieder Nachrücker im Rat, sodass es schließlich 16 lange Jahre im Dienste der Gemeinde wurden. Lauer hatte jedoch an diesem Abend noch einen Wunsch an den Ortsbürgermeister und den Rat: beim Ehrenmal der Gemeinde wieder einen typischen Laubbaum zu pflanzen. Der Rat wird hierüber in seiner nächsten Sitzung beraten und Lauer ist bereit, die Aktion zu unterstützen. Eine solche Verbundenheit zum Dorf zeichnet Bewohner aus, die ihr Heimatdorf mögen, so der Ortsbürgermeister.

Jürgen Triem möchte der Ortsbürgermeister in der nächsten Ratssitzung würdig verabschieden, da er bei der konstituierenden Sitzung beruflich verhindert war.