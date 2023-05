Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Gemeinderat in Ludwigswinkel hat vor Kurzem sein Vorkaufsrecht geltend gemacht und das Haus Nr. 46 in der Vogesenstraße gekauft. Das Gelände grenzt direkt an den Dorfplatz an. Eigentlich wollte das Haus niemand haben.

„Wir wollten eigentlich nur den Garten, weil wir den Dorfplatz erweitern möchten, doch das war nicht möglich, deshalb haben wir das ganze Anwesen erworben“, erläuterte Bürgermeister