Der Michaelismarkt in Schönau ist einer der größten Bauernmärkte der Region. Nachdem coronabedingt zwei Jahre Pause war, verkaufen etwa 35 Anbieter am Sonntag ihre zum großen Teil regional erzeugten Waren.

Auf dem Bauern- und Handwerkermarkt gibt es am Sonntag, 9. Oktober, von 11 Uhr bis 17 Uhr landwirtschaftliche Erzeugnisse aus umweltschonender Produktion zu kaufen: von Wurst und Käse über Forellen, Honig und Holzofenbrot bis hin zu Bio-Wein und Edelbränden. Auch Obst und Gemüse sowie Zierkürbisse für die herbstliche Dekoration werden verkauft. Regionale Handwerker geben auf dem Markt einen Einblick in jahrhundertealte Traditionen. Marktstände mit Kunsthandwerk, Lammfellartikeln oder häuslicher Handarbeit runden das Angebot ab.

Ortsdurchfahrt gesperrt

Rund 35 Verkäufer aus der Pfalz und dem benachbarten Elsass haben sich bereits angemeldet. Auch beim Essen steht der regionale Aspekt im Vordergrund: Es gibt unter anderem Flammkuchen aus dem Holzbackofen, Wildbratwurst aus dem Schönauer Wald sowie die bekannten Schönauer Waffeln, und Dampfknödel mit Wein- oder Vanillesoße. Die Gemeindebücherei lädt zum Bücherflohmarkt ein.

Die Ortsdurchfahrt in Richtung Gebüg/Petersbächel ist gesperrt, es gibt keine Umleitung. Parkplätze finden sich an den Ortseingängen. Direkt am Radweg gelegen, kann der Markt auch gut mit dem Fahrrad erreicht werden.