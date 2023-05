Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Frage, wo das neue, dringend benötigte Feuerwehrgerätehaus in Waldfischbach-Burgalben gebaut wird, ist noch nicht beantwortet. Ein Fachgutachten soll Aufschluss bringen. Was bei der Feuerwehr in den kommenden Jahren an weiteren Investitionen notwendig wird, steht im neuen Feuerwehrbedarfsplan.

Seit 2011 gibt es den Feuerwehrbedarfsplan, der in der Verbandsgemeinde verpflichtend vorliegen muss. Darin werden die vorhandenen Risiken in einer Verbandsgemeinde erfasst und auf Grundlage des Landesbrand-