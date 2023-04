Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zuschüsse in Höhe von insgesamt 590.000 Euro flossen im Jahr 2020 vom Land Rheinland-Pfalz im Rahmen der privaten Dorferneuerung in die Südwestpfalz. Die Förderung soll zum Erhalt der typischen Gebäude in den Ortskernen beitragen.

Gefördert wird in Gemeinden mit weniger als 3000 Einwohnern. Es werden bis zu 35 Prozent von den förderfähigen Kosten übernommen, im Höchstfall aber 30.000 Euro. Das Investitionsvolumen