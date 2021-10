In den Herbstferien bietet das Biosphärenhaus in Fischbach eine Reihe spannender Veranstaltungen für Kinder und Familien an.

Am Dienstag, 12. Oktober, startet das Programm mit „Willkommen im Energiedetektive-Labor“, einem Workshop, bei dem viel experimentiert und gebastelt wird. Fingerwärmer, Solarkocher und Treibhausmodelle stehen dabei auf dem Plan.

Am Mittwoch, 13. Oktober, geht es zum Bogenschießen. Dabei werden den Teilnehmern zunächst die Grundlagen und Techniken vermittelt, bevor diese ihr neues Wissen praktisch anwenden können.

Speziell für Kinder wird am Freitag, 15. Oktober, ein Steinmetzkurs angeboten. Unter fachkundiger Anleitung werden eigene Kunstwerke gestaltet.

Am Sonntag, 24. Oktober, steht noch ein Experimentier- und Bastelworkshop auf dem Programm. „Von Früchten und Samen das Fliegen lernen“ vermittelt die faszinierende Erfindung der Natur, die Luft als Transportmittel zu nutzen.

