Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Zukunftsfähigkeit des Rodalber Krankenhaus wird schon länger in Frage gestellt. Zum Jahreswechsel übernimmt das Städtische Krankenhaus Pirmasens den Betrieb in Rodalben. Was halten die Bürger von der geplanten Fusion?

„Rodalben soll bleiben“, meint Andrea Jäger. Sie kommt aus Münchweiler und kann im Notfall mit dem Zug nach Rodalben fahren. Einen kurzen Anfahrtsweg zur Ambulanz