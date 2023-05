Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im interkommunalen Baugebiet wächst derzeit der Neubau eines Brief- und Paketverteilzentrums der Deutschen Post, in dem künftig die Aufgaben der Verteilzentren Hauenstein und Annweiler zusammengeführt werden sollen. Was wird nun aus dem imposanten Postgebäude an der Ecke Haupt-/Schulstraße, das 1932 auch als Folge und Ausdruck einer boomenden Schuhindustrie eingeweiht worden war?

Das Wohn- und Geschäftshaus gehört einem privaten Investor, der nun beantragte, die Gewerbeflächen des Gebäudes in Wohnungen umwidmen zu dürfen. Dem stimmte der Ortsgemeinderat