Werden bei Merzalben und Münchweiler zu viele Buchen für den Export gefällt? Diese Frage treibt den Merzalber Ortsbürgermeister Michael Köhler um. Er ist beunruhigt über den „Kahlschlag“ am Ringelsberg bei Merzalben. Ein Vorwurf, den der Hinterweidenthaler Forstamtsleiter Michael Grünfelder aber zurückweist.

Momentan arbeitet das Forstamt Hinterweidenthal in Merzalben am Ringelsberg und in Münchweiler am Baumwalderkopf. Es werden Buchen gefällt. Der Weg der gefällten Bäume führt nach China.

Am Ringelsberg wurden einerseits einzelne Windwürfe aufgearbeitet, andererseits solle die vorhandene Buchennaturverjüngung durch die teilweise Entnahme der Altbuchen begünstigt werden, bestätigt Grünfelder. Die hier aufgenommenen Windbrüche würden sich aber wieder verjüngen, entgegnet der Forstmann. Michael Köhler kritisiert jedoch, dass er vom Winschertfelsen mit Blick auf den Ringelsberg „die noch stehenden Bäume fast zählen kann“. Und dies auf großer Fläche. Auf den niedergelegten Stämmen stehe „Export“, so Köhler. Niemand könne verstehen, dass so ein „Kahlschlag“ vorgenommen werde, denn danach sehe es aus, sagt Köhler.

Forst: Verjüngung im Wald muss jetzt begünstigt werden

Grünfelder zeigt Verständnis dafür, dass die Maßnahme einen Einschnitt in das Landschaftsbild mit sich zieht. Jedoch legten jüngste wissenschaftliche Erkenntnisse nahe, dass die Verjüngung und somit die nächste Waldgeneration besser an den Klimawandel angepasst sei und deshalb jetzt begünstigt werden müsse. Durch die verbleibenden Altbuchen werde außerdem eine kontinuierliche Überschirmung der Fläche gewährleistet. Von einem Kahlschlag könne deswegen nach forstlichen Maßstäben keine Rede sein.

Auch der Landtagsabgeordnete Christoph Reichert hat sich die Situation vor Ort angeschaut. Reichert, der beim Gespräch im Merzalber Rathaus mit am Tisch saß, machte deutlich, dass der Wald für Klimaretter stehe, „und dann liegen Polter mit insgesamt 200 bis 300 Stammabschnitten auf einem Platz“. Grünfelder führt dazu aus, dass der Wald durch die Rohstoffbereitstellung von Holz zwei wichtige Klimaschutzwirkungen leiste. Zum einen werde in Holz direkt CO2 gespeichert. Durch die Holznutzung und Verarbeitung zu langlebigen Holzprodukten werde der CO2-Speicher somit stetig vergrößert. Zum anderen werde durch die Verwendung von Holz der Verbrauch von fossilen Bau- und Brennstoffen ersetzt.

„Der Forst kann sich nicht freimachen von Kritik. Dieser stellen wir uns auch gerne, sofern sie sachlich begründet ist“, räumt Grünfelder ein. Der Außenstehende verstehe nicht, warum die Maßnahme so erfolgten. Es freue ihn, dass er viel Interesse aus der Bevölkerung an diesem wichtigsten Schutzgut verspüre. Aber, so der Forstamtsleiter, er sei auch überrascht über die Aussage des Kahlschlages, denn dies stehe nicht auf seiner Agenda.

Auch Baumwalderkopf „ausgedünnt“

Tiefe Spurenrillen, durch die schweren Geräte wie Harvester verursacht, fand Köhler auch bei seinem Spaziergang mit seinen Hunden vom Silberbrünnel hin zum Baumwalderkopf bei Münchweiler. Hier bemängelte er, dass gerade am Nordhang, wo der Pfälzerwaldpfad geführt wird, die Waldfläche ziemlich ausgedünnt sei. Schneisen mit extremer Bodenverdichtung habe er am Hang gesehen. Riesige Buchenholzpolter lägen an zuvor zugeschotterten Forstwegen. Mit Sprühfarbe sei auf vielen Stämmen „Export“ zu lesen.

Eines trieb Köhler noch mehr um, nämlich die Frage, ob denn überhaupt Buchenholz geschlagen werden dürfe. Er weist auf eine Verfügung des Landes hin, wonach ein Jahr Hiebsruhe in geschossenen alten Buchenwäldern seit September 2020 gelte. Dazu klärt Grünfelder auf, dass die Bezeichnung „alte Buchenbestände“ Bäume von 100 Jahren und mehr meine. Der Buchenbestand am Baumwalderkopf sei jedoch zwischen 50 und 60 Jahren alt. Auf der Fläche am Ringelsberg wurde schon vor Jahren das Kronendach stellenweise geöffnet, um die natürliche Verjüngung einzuleiten, die jetzt nochmal begünstigt werden soll. Beide Flächen blieben also von der Vorgabe des Ministeriums unberührt.

Forst: Rückegassen schonen restliche Flächen

Wegen der kaputten Wege und der Schneisen bestätigt Grünfelder, dass solche Maschinen die Wege nicht gerade pflegten. Grundsätzlich sei der Einsatz von Maschinen bei der gefährlichen Arbeit im Wald aber aus Arbeitsschutzgründen geboten, sofern dies technisch möglich sei. Im Übrigen vermeide man durch das Befahren der Rückegassen, dass die ganze Fläche befahren werde. Auf lediglich 20 Prozent der gesamten Forstamtsfläche sei theoretisch eine Befahrung möglich, wobei dort in der Regel nur alle 40 Meter eine Rückegasse benutzt werde. Zudem könne mit den großen Maschinen die acht- bis zehnfache Leistung im Vergleich zu kleineren Maschinen und großem Personaleinsatz erzielt werden. Sowohl die beanspruchten Wege als auch die Rückegassen würden wieder Instand gesetzt nach Abschluss der Maßnahmen, versichert Grünfelder. Im Bereich Baumwalderkopf dauerten die Arbeiten noch etwa drei Wochen an, am Ringelsberg seien sie vorläufig beendet.