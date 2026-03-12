Dem Landkreis Südwestpfalz winkt über den Rheinland-Pfalz-Plan eine Finanzspritze. In Walshausen sieht man derzeit allerdings keinen Bedarf.

Mindestens 250.000 Euro müsste die Gemeinde Walshausen für ein Projekt ausgeben, um Fördermittel aus dem Rheinland-Pfalz-Plan beantragen zu können – zumal in einem formulierten Projektrahmen. „Aktuell haben wir da kein Projekt“, sagt Walshausens Ortsbürgermeister Reiner Reidenbach. Der Gemeinderat hat die Information über die Finanzspritze am Dienstagabend vernommen. Etwas damit anfangen kann das Gremium derzeit jedoch nicht. Reidenbach ergänzt, dass ohnehin noch immer die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses laufe. Dort gehe es langsamer voran, als er sich das wünscht. Auch bei diesem Projekt müsse er auf Fördergelder warten. Derzeit geht es um neue Fenster.