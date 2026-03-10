Mitten im Pfälzerwald werden acht sogenannte Waldinnenränder angelegt – am Weges- statt am Waldrand. Ein Besuch bei einem Forschungsprojekt, das auf Artenvielfalt setzt.

Wie entstehen stabile, artenreiche Waldränder? So lautet die Frage, auf die die Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft in Trippstadt in einem Forschungsprojekt Antworten sucht. Lassen sich durch optimale Lichtverhältnisse, eine vielfältig aufgebaute Struktur mit insekten- und vogelfreundlicher Kraut- und Strauchschicht sowie passenden Baumarten wertvolle Lebensräume schaffen? Das Projekt ist bei „Forst im Dialog“, einem Angebot des Hauses der Nachhaltigkeit in Johanniskreuz, interessierten Naturfreunden vorgestellt worden.

Eine Projektfläche liegt im Staatsforst im Revier Heltersberg, dessen Leiter Stefan Bohrer ist. Das Gebiet gehört zum Forstamt Johanniskreuz. Unweit der sogenannten Hundsstraße, mitten im Wald, entsteht am Wegrand ein Waldinnenrand – wie auf sieben weiteren Flächen im Bereich des Forstamtes Hinterweidenthal im Zuständigkeitsbereich von Helmut Adam im Revier Hermersbergerhof.

Wie ein Waldrand aufgebaut sein sollte

Die Herausforderung sei gewesen, Vergleichsflächen zu finden, die exakt die gleichen Rahmenbedingungen aufweisen, erläutert Bohrer. Eine wird bearbeitet, eine bleibt unangetastet. Baumbestand, Höhenlage, alles musste vergleichbar sein. 30 Meter breit und 100 Meter lang ist die Fläche, die zum Waldinnenrad wird.

Info: Hundsstraße

Die Hundsstraße reicht bis in die fränkische, römische und keltische Zeit zurück, informiert die Internetseite Kuladig – „Kultur.Landschaft.Digital“ – im Eintrag Ritterstein „Hunds-Strasse Grabhuegelfeld“ östlich von Heltersberg an der L499.



Als Waldrand wird die Übergangszone vom geschlossenen Wald zur unbewaldeten Fläche hin bezeichnet. Sehr oft stehen die Bäume wie eine Mauer. Ökologisch wertvoller ist es jedoch, wenn der Waldrand – von außen betrachtet – mit einer sogenannten Krautzone beginnt, der eine Strauchzone folgt, die über Bäume der zweiten und ersten Ordnung in den Kernwald übergeht. Genau so etwas werde auf den acht Flächen angelegt, erläutert Bohrer.

Arbeitseinsatz mit schwerem Gerät

Bevor die Veränderungen begannen, wurde mittels Fallen ermittelt, welche Insekten anzutreffen sind und in welcher Häufigkeit. Das sei wichtig für das Monitoring, das das Projekt in den nächsten Jahren begleitet, erläutert Försterin Hannah Wagner.

Beim „Forst im Dialog“-Besuch laufen die Arbeiten: Zweibeinige Pflanzer setzen in Hochgeschwindigkeit junge Bäume. Dann kommt der Raptor zum Einsatz: Der 500-PS-Forstmulcher wird auf einer Länge von 100 Metern neben dem Weg Platz für einen fünf Meter breiten Blühstreifen schaffen. Das tonnenschwere Fahrzeug ist auf Ketten unterwegs, „um den Druck auf den Boden so gering wie möglich zu halten“, erläutert Klaus Weiß vom gleichnamigen Forstbetrieb. Der Raptor könne in nahezu jedem Gelände eingesetzt werden, erzählt er.

30 Kräuterarten in der Pflanzmischung

Es ist wichtig, einen großen Sicherheitsabstand einzuhalten: Kein Wurzelstock ist dem Raptor gewachsen. Wo Kräfte walten, kann etwas wegfliegen. Wurzelstock um Wurzelstock verschwindet, wird gehäckselt. Übrig bleibt eine frisch gemulchte Fläche. In diese wird später Saatgut eingebracht. Helmut Adam hat den Pflanzplan erstellt. Die Pflanzen müssen zum sandigen Standort passen und Lebensraum für viele Insekten bringen. Vier Gräsersorten, fünf Leguminosen wie Hasen-Klee und 30 Kräuterarten enthält die Mischung. Blühende, Früchte tragende und bienenfreundliche Pflanzen sind enthalten.

Die zahlreichen Blütenköpfchen des Hasen-Klees haben eine eiförmige bis zylindrische Form. Laut Naturwissenschaftlichem Verein für Schwaben haben die länglich-schmalen Blätter eine stachelige Spitze. Foto: IMAGO/imagebroker

Denen werden auf den angrenzenden 25 Meter Waldinnenrand 17 Baum- und Straucharten folgen: Weißtanne, Bergahorn, Wildapfel und vieles mehr. Bohrer hat gute Erfahrungen gemacht mit Hundsrose und Pfaffenhütchen. Der Holunder hingegen „tut sich hier extrem schwer“, sagt er. Das bedauern die Forstleute, denn Holunderbeeren würden von 62 heimische Vogelarten geschätzt, erläutert Hannah Wagner.

Hecken- und Steinhaufen als Lebensräume

Wichtige Lebensräume im Umfeld des Waldinnenrandes werden überdimensionierte Benjeshecken – oder wie es Adam nennt: Heckenhaufen. Wichtig dabei ist, dass kein Material verwendet wird, das für den Borkenkäfer interessant ist. Steinhaufen und zwei große Wurzelstöcke sollen die Lebensbereiche ergänzen.

Der Waldinnenrand bedarf regelmäßiger Pflege. „Sonst würde wieder Wald entstehen“, sagt Wagner. Auch Adam weiß: „Wenn man nicht dranbleibt, haben diese Pflanzen keine Chance.“ Bohrer erläutert: Er lege Waldinnenränder dort an, wo Hauptwege vorbeiführen. Dadurch „habe auch ich immer einen Blick darauf“. Dieses Vorgehen habe auch den Vorteil, „dass die Maßnahme vielen Menschen zugänglich gemacht wird“, ergänzt Wagner.

Eine neue Infotafel von Landesforsten kann künftig an Waldrändern aufgestellt werden. Je tiefer diese seien und desto mehr Pflege ihnen zuteilwerde, desto besser, sagt Bohrer. Doch er gibt zu bedenken: „Wir sind ein Forstbetrieb und unsere Aufgabe ist es Holz zu produzieren.“ Trotzdem sei es richtig und wichtig, solche Flächen zu schaffen, wo diese sinnvoll seien, und Naturschutzmaßnahmen umzusetzen, ist er überzeugt. Die Flächen könnten als Öko-Ausgleichsflächen genutzt werden, verweist Adam auf einen wirtschaftlichen Vorteil.

Weiterlesen

Die Reihe „Forst im Dialog“ ist im Jahr 2025 vom Haus der Nachhaltigkeit ins Leben gerufen worden. Als erstes stand ein Besuch auf dem Wertholzplatz auf dem Programm.

Verständlich erklärt: Warum im Hundsbachtal so viele Fichten gefällt wurden.

Bei der Holzernte im Wald ist der Harvester meist nicht weit. Es gibt strenge Regeln für das Schwergewicht, das mit Leichtigkeit arbeitet.

Waldwege haben viele Aufgaben. Ein Projekt in Johanniskreuz zeigt, wie sie Wasser halten und Hochwasser verhindern können – und warum das der Natur hilft.

Ein Besuch: Wie der Antonihof Wälder für die Zukunft sichert.

