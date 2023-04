Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ob vier Bäume an der Wassertretanlage in der Schillerstraße gefällt werden, entscheidet die Stadt Dahn per Eilentscheidung durch die Beigeordneten und den Bürgermeister. Möglicherweise stehen alle vier Bäume nicht mehr sicher.

Im Zuge der Straßenausbauarbeiten in der Schillerstraße, die sich laut Stadtspitze gut im Zeitplan befinden (Fertigstellung im Frühjahr 2022 geplant), wurde ein Baum im Bereich