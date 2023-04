Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



In Höhmühlbach gibt es gleich drei Verkehrsprobleme: Die Brücke über die Bahn, die enge Stichstraße und die viel befahrene Pirmasenser Straße. Der Gemeinderat hat nun ein Entwurfspapier verabschiedet, um die Verkehrssituation im Dorf zu entschärfen. Eine Ernüchterung steht aber schon fest: Tempo 30 gäbe es in der Pirmasenser Straße nur für wenige Wochen. Und eine Sache schafft ein Problem in der Bahnhofstraße in Rieschweiler.

Schwerlastverkehr in der Stichstraße nur in eine Fahrtrichtung, eine dauerhafte und genau eingestellte Ampel an der Brücke über die Bahnlinie,