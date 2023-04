Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Altenpfleger begleiten betagte Menschen in ihrer letzten Lebensphase. Sie haben oft mit Gebrechen, Leid und Hilflosigkeit zu tun, müssen immer wieder Verluste verkraften. Gerade in den ersten Wochen des Jahres sind in der dritten Welle der Pandemie Senioren an ihrer Covid-Erkrankung gestorben. Wie gehen Auszubildende damit um?

Altenpfleger zu sein, bedeutet viel Arbeit, oft wird geklagt über zu wenige Kollegen und mangelnde Anerkennung. Selina Scherpf (23 Jahre) und Christopher Ayers (21) haben sich trotzdem für diesen Beruf