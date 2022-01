Die protestantischen Kirchengemeinden Battweiler, Oberauerbach und Winterbach haben sich seit 1. Januar zur „Protestantischen Jakobuskirchengemeinde“ zusammengeschlossen. Was das bedeutet, werden auch die Gläubigen merken.

„Unterm Strich wird es weniger Veranstaltungen geben, ja, aber die sind zeitgemäßer und qualitativ besser. Die Aktionen werden konzentriert“, sagt Tilo Brach, bislang Pfarrer der drei Gemeinden Battweiler, Oberauerbach und Winterbach und nun Pfarrer der neugegründeten Jakobuskirchengemeinde mir drei Predigtstellen. In Zukunft werde es etwa nicht mehr fünf Familiengottesdienste im Jahr in jedem der drei Orte geben, schlicht und einfach auch deshalb, weil kaum mehr Kinder da seien und es den Kindern dann auch keinen Spaß mache. Mit allen Kindern aus den drei Gemeinden zusammen sei das schon eine ganz andere Sache. So sei für Weihnachten auch das Kinder-Musical entstanden, „das eine Gemeinde alleine nie hätte stemmen können“.

Ähnlich sehe es in der Arbeit mit den Konfirmanden aus. „Jeweils drei Konfirmanden in jeder Gemeinde ist einfach Quatsch“, sagt Brach. Beibehalten werden sollen aber die Festgottesdienste an jedem Ort, an Ostern und Weihnachten und zu den Konfirmationsjubiläen. Bei den Sonntagsgottesdiensten habe die Corona-Pandemie ohnehin zu Veränderungen und mittlerweile 50 Zoom-Gottesdiensten geführt. „Man muss sich ständig den neuen Bedingungen anpassen. Kirche muss in Bewegung bleiben, Stillstand ist Rückschritt“, ist Brach überzeugt.

Der Weg hat vor zehn Jahren begonnen

Dass sich die drei Gemeinden Battweiler, Oberauerbach und Winterbach nun zu einer zusammenfanden, sei logische Folge „eines jahrelangen Miteinanders und Kooperierens“. Angefangen habe der Prozess vor zehn Jahren, als er die Pfarrstelle Oberauerbach von dem Pfarrerehepaar Heike und Ulrich Kronenberg übernahm. Auf Gemeindearbeitsebene sei schon lange gemeinsam geplant worden, einzig die Presbyterien der jeweiligen Gemeinden seien jedes für sich geblieben und hätten sich weiterhin voneinander getrennt mit Haushaltsplänen und Verwaltungsfragen beschäftigt. Auch das entfalle nun, die Mitarbeiter in den einzelnen Gemeinden könnten dadurch themen- und gabenorientierter arbeiten und etwa die Finanzfragen ein paar Leuten überlassen, die sich gerne damit befassen.

Für ihn, so Brach, bedeute dies, dass weniger Sitzungen in seinem Terminkalender stehen, aber: „Ich mache mir da nix vor, ich werde mich trotzdem mit den Leuten treffen.“ In einer Übergangsphase könnten die im Amt befindlichen Presbyterien weitermachen, doch einige Presbyter hätten gesagt, sie würden nun aus Altersgründen ausscheiden, ergänzt Brach.

In 100 Jahren schließen sich vielleicht Protestanten und Katholiken zusammen

Seit Beginn des vergangenen Jahres hatten die Presbyterien der Kirchengemeinden Battweiler, Oberauerbach und Winterbach darüber beraten, sich zusammenzuschließen; im Juli gab es jeweils eigene Gemeindeversammlungen und von den Anwesenden „keine entscheidenden Einwände gegen den eingeschlagenen Weg“. Im Oktober wurden dem Landeskirchenrat erste Entwürfe einer Vereinbarung zur Neugründung einer gemeinsamen Gemeinde vorgelegt; diese wurden beraten und geprüft. Danach fassten die Presbyterien die endgültigen Beschlüsse auf Neugründung und beantragten bei der Kirchenregierung den Zusammenschluss. Diese entschied, dass die ehemals selbstständigen drei protestantischen Gemeinden ab 1. Januar 2022 als „Protestantische Jakobuskirchengemeinde“ firmieren dürfen.

Der Sitz des Pfarramtes bleibt in Winterbach bestehen. Doch wie kam’s zu dem Namen? „Wir haben uns überlegt, welche biblische Figur passt. Wir wollen Gläubige der Tat sein und nicht nur des Wortes, Glaube ohne Werke ist tot, und so sind wir auf Jakobus gekommen“, lüftet Brach das Geheimnis. Ob seine Gemeinde in Zeiten des demographischen Wandels und einer großen Zahl an Kirchenaustritten eine Vorreiterrolle einnimmt und in Zukunft sogar ein Zusammenschluss von Kirchengemeinden über Konfessionsgrenzen vorstellbar ist, hält Brach für „visionär gedacht“. Er gehe aber davon aus, dass es „durch die äußeren Faktoren“ so kommen wird. Nicht in zehn Jahren, so lange habe es schließlich gedauert, „um ein Minisystem aus drei Gemeinden zusammenzulegen“, aber vielleicht in 100 Jahren, vermutet Brach.