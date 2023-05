Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der katholische Kindergarten in Reifenberg ärgert sich über die Aussagen des Kreisbeigeordneten Peter Spitzer zum französischen Sprachprogramm. Spitzer, der für die Kindergärten im Kreis zuständig ist, hatte sich gegenüber der RHEINPFALZ so geäußert, dass das Sprachprogramm die geringste Rolle in den Plänen des Kreises spiele. Es sei schön, wenn man es hat, aber die Sozialarbeit, für die es künftig mehr Geld gibt, sei viel wichtiger.

„Woher weiß Herr Spitzer eigentlich genau, was in den einzelnen Kindertageseinrichtungen wichtig ist? Er selbst hatte uns dazu weder im Vorfeld befragt