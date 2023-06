Lemberg schiebt seit Jahren einen Millionen Euro schweren Schuldenberg vor sich her. Ein neues Entschuldungsprogramm des Landes soll helfen, ihn abzutragen. Die Ratsmitglieder freuen sich jedoch nicht über das viele Geld vom Land, weil ihnen damit auch strikte Ausgabendisziplin auferlegt wird.

Rund 1,2 Millionen Euro an so genannten Kassenkrediten, die mit dem Dispo beim Girokonto verglichen werden können, hat die Gemeinde Lemberg aktuell auf ihrem Konto bei der Verbandsgemeinde. Für diese Summe zahlte die Gemeinde in den vergangenen Jahren keine Zinsen, sondern erhielt sogar noch Geld in Form von Negativzinsen. Die Zeiten sind nun vorbei, wie Daniel Goedel von der Kassenaufsicht der Verbandsgemeinde bei der Ratssitzung am Donnerstagabend warnte. In Zeiten steigender Zinsen könne der Kassenkredit zur Schuldenfalle für die Gemeinde werde, warnte Goedel. „Das läuft uns bald weg“, meinte er und appellierte an den Rat, das Angebot der „Patenschaft zur Entschuldung der Kommunen“ vom Land anzunehmen. Das Land investiere insgesamt drei Milliarden Euro und werde voraussichtlich im Fall von Lemberg 340.000 Euro zahlen, um den Schuldenberg abzutragen. Die Gemeinde müsse sich im Gegenzug verpflichten, die Restschuld in den folgenden 30 Jahren zu tilgen und vor allem sei strikt verboten, neue Kassenkredite aufzunehmen.

Deshalb seien alle Kommunen verpflichtet, ihre Einnahmen beispielsweise über die Grundsteuer B deutlich zu erhöhen. Nur im Fall von Naturkatastrophen oder bei „rentierlichen Investitionen“ seien weitere Kassenkredite möglich. Als rentierliche Investition gilt beispielsweise die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED, weil damit innerhalb weniger Jahre viel Geld gespart werden könne, nannte Goedel ein Beispiel.

Teilnahme muss bis 30. September beantragt werden

Die strikte Ausgabendisziplin wurde von den Ratsmitglieder mehrheitlich moniert. Dass im Fall eines drohenden Haushaltsdefizits nicht mal ein Spielplatz repariert werden dürfte, stieß auf Ablehnung. „Wie soll ich das den Eltern erklären?“, meinte ein Ratsmitglied.

Bis zum 30. September muss die Gemeinde die Teilnahme beantragen. Im Dezember erhalte die Kommune ein konkretes Angebot vom Land. Wenn der Rat im Februar dem Programm zustimmt, könnte das Geld schon im April fließen, meinte Goedel.