Wenn man mit dem Schlimmsten rechnet, freut man sich, wenn’s besser kommt als befürchtet. Nach diesem Motto plant Revierförster Hermann Gries aus Knopp-Labach seine Forstwirtschaftspläne. Auch den von Reifenberg. Dem Dorf bescheinigte er am Donnerstag in der Gemeinderatssitzung, in einer glücklichen Lage zu sein.

Denn Reifenberg hat nur wenige Fichten im Wald stehen, deren Verkaufspreis immens gefallen ist. Dafür Buchen, deren Preis stabil geblieben ist, und Eichen. Dennoch hat Förster Gries die Arbeiten im Forst dieses Jahr so geplant, dass die Einnahmen – 30.000 Euro für 600 Festmeter Holz, von denen 500 Festmeter verkauft werden und der Rest im Wald liegen bleibt – die Ausgaben gerade decken: ein Plus von 93 Euro.

„Das sind 18 Cent pro Festmeter“, wunderte sich Werner Lenhart über die geringen Einnahmen, woraufhin Gries schmunzeln musste: „Manchmal hat mein Chef schon gesagt, ich soll nicht immer so negativ planen.“ Er sei lieber zurückhaltender, aber vermutlich werde das Ergebnis am Jahresende besser sein. Wie jedes Jahr: Zwischen 2004 und 2019 habe Reifenberg im Schnitt gut 7000 Euro Gewinn gemacht. Außerdem gebe es noch die Nachhaltigkeitsprämie von fast 12.000 Euro – 100 Euro pro Hektar –, die noch nicht im Plan berücksichtigt sei, wie er auf Nachfrage von Hans Lauer sagte.