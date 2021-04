Die Kosten für Wasser- und Kanalanschlüsse in Neubaugebieten müssen neu aufgeteilt und berechnet werden. Wie es zu diesen Verschiebungen in der Neukalkulation kommt, erläuterte der stellvertretende Werkleiter Steffen Martin dem Wasserzweckverband am Beispiel fürs Trinkwasser.

Man habe zunächst die im Versorgungsgebiet vorkommenden Gebietsarten erfasst. Das waren bei der Trinkwasserversorgung zum Beispiel die Altgebiete, die alten Neubaugebiete, die neuen Neubaugebiete, die geplanten Neubaugebiete und die Gewerbegebiete. Im Abwasserbereich seien es zum Beispiel elf Gebietsarten gewesen, die erfasst wurden, erläuterte Martin. Man habe dann den prozentualen Anteil der Gebiete am gesamten Versorgungsgebiet ermittelt. Dazu wurden alle Trinkwasserhauptleitungen erfasst. Von den 81 Kilometern Trinkwasserhauptleitung entfallen beim Zweckverband zum Beispiel 75 Prozent auf Altgebiete. Es wurde geschaut, was Anlagen einst gekostet haben. Mittels Preisindex wurde ermittelt, was sie heute wert sind.

Aus all diesen Zahlen wurden Gesamtinvestitionen ermittelt. Diese wurden in Relation zum Flächenanteil der jeweiligen Gebietsart gesetzt. Letztlich wurde so übergreifend über die Gebietsarten ein neuer Durchschnittspreis ermittelt. Der beträgt 4,49 Euro pro Quadratmeter beitragspflichtiger Fläche.

Warum künftig die Erschließung durch einen privaten Erschließungsträger schwer darstellbar ist, erläuterte Martin am Beispiel des geplanten Neubaugebietes in Maßweiler. Dort kalkuliere ein Erschließungsträger mit Erschließungskosten von 83.000 Euro für das Trinkwasser, die sich auf gut 5600 Quadratmeter verteilen.

Der Wasserzweckverband nimmt diese Fläche plus 20 Prozent Zuschlag für die Bebauung, macht knapp 6800 Quadratmeter beitragspflichtiger Fläche. Pro Quadratmeter werden 4,49 Euro fällig. Dazu kommen sieben Prozent Mehrwertsteuer. Dann müssten die Bauherren zusammen für die Trinkwassererschließung 32.000 Euro Beiträge zahlen.

Die Erschließung kostet aber tatsächlich über 80.000 Euro. Ein deutlicher Unterschied. Die Differenz – 50.000 Euro, die dem Wasserzweckverband in der Kasse fehlen, trägt die Allgemeinheit, wenn auch unbemerkt: Sie wird über 60 Jahre abgeschrieben. Das mache sich bei der Trinkwassergebühr erst bei der dritten Stelle nach dem Komma bemerkbar, hätte also keine Gebührenerhöhung zur Folge.

Sehr wohl merken das aber die Bauherren, wie Martin an einem Beispiel für ein 800-Quadratmeter-Grundstück festmachte. Da müsste der Bauherr an einen Erschließungsträger für den Trinkwasseranschluss rund 11.800 Euro zahlen, an die Werke 4600 Euro. „Ein Preisunterschied von fast 7000 Euro für die gleiche Leistung“, skizzierte Martin. Und das gleiche gelte fürs Abwasser und das Regenwasser. So könnte das erschlossene Grundstück gut 15.000 Euro billiger werden.

Fazit sei, dass es politisch und juristisch so gewollt sei, dass die Solidargemeinschaft einen größeren Beitrag übernimmt, resümierte Verbandsbürgermeister Thomas Peifer.